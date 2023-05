Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc)

(Baonghean.vn) - Ngày 23/5, đoàn công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đến thăm, làm việc với tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc).

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn công tác. Tham gia đoàn có lãnh đạo Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan.

Tiếp đón đoàn có các ông: Yom Jong-Hyun - Chủ tịch Hội đồng tỉnh Gyeonggi; Moon Hyung Kun - Trưởng nhóm Hữu nghị tỉnh Nghệ An; Lee Young Hee - Phó nhóm Hữu nghị tỉnh Nghệ An; Kim Jong Seog - Tổng Thư ký Nhóm Hữu nghị tỉnh Nghệ An và các thành viên liên quan.

Gyeonggi là tỉnh đông dân nhất Hàn Quốc. Gyeonggi cùng với Seoul và Incheon gộp lại gọi chung là vùng Seoul, với diện tích 11.730 km², dân số 22.766.850 người (2005), chiếm 48% dân số toàn quốc, là khu vực với địa vị quan trọng nhất về mặt chính trị, kinh tế và văn hóa của Hàn Quốc.

Tỉnh Gyeonggi là xương sống của vùng Seoul, có nền kinh tế phát triển bậc nhất Hàn Quốc, với các ngành công nghiệp nặng, dệt may, chăn nuôi, thủy sản, công nghệ thông tin, du lịch... Gyeonggi còn nổi tiếng với các sản phẩm địa phương, đặc biệt như gạo Incheon, gốm sứ Incheon/Gwangju; cũng là nơi đóng chân của các tập đoàn công nghệ thông tin toàn cầu, như chất bán dẫn Suwon Samsung, Paju’s, Tập đoàn LG LCD Complex, Incheon’s SK Hynix,...

Với đặc thù như vậy, tỉnh Gyeonggi cũng là nơi tập trung rất nhiều lao động Việt Nam và Nghệ An đến đây sống và làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Nam Đình nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và đề cao mối quan hệ Đối tác Toàn diện với Hàn Quốc. Sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực từ đối ngoại, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, giáo dục, thể thao… giữa 2 nước ngày càng phát triển. Trong đó, quan hệ hợp tác quốc hội, các cơ quan dân cử địa phương của 2 nước cũng rất được chú trọng.

Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là tỉnh lớn của Việt Nam, với diện tích lớn nhất và dân số đứng thứ 4; quy mô kinh tế và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đứng trong tốp 10 của Việt Nam. Đến nay, tại Nghệ An có 23 dự án FDI Hàn Quốc và số lượng các dự án FDI Hàn Quốc vào Nghệ An được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới; kim ngạch xuất, nhập khẩu giữa Nghệ An với Hàn Quốc chiếm 21% tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu toàn tỉnh.

Từ năm 2005, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và thành phố Namyangju, tỉnh Gyeonggi đã thiết lập quan hệ hợp tác. Tỉnh Nghệ An và tỉnh Gyeonggi đã ký Biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác vào các năm 2009 và 2014. Trong thời gian qua, 2 tỉnh đã có nhiều hoạt động, trao đổi, hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa, thể thao, giáo dục.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo 2 tỉnh đã thảo luận, trao đổi các vấn đề nhằm tiếp tục tăng cường, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác phát triển hơn nữa trong thời gian tới./.