Thời sự Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam Sáng 15/10, UBND tỉnh tổ chức cuộc làm việc với ngài Kobayashi Yosuke - Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở: Ngoại Vụ; Nông nghiệp và Môi trường; Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng UBND tỉnh.

Tại cuộc làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác của JICA đến thăm và làm việc tại Nghệ An.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: T.L



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. Theo đó, Nghệ An là tỉnh có diện tích tự nhiên gần 16.500 km², lớn thứ 4 cả nước, dân số hơn 3,4 triệu người, với 130 xã, phường. Tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng, là cầu nối giữa Bắc và Nam, giữa Việt Nam với Lào và tiểu vùng Mê Kông mở rộng.

Hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện với cao tốc Bắc - Nam, Cảng Cửa Lò, Sân bay quốc tế Vinh, đường sắt Bắc - Nam và 3 cửa khẩu quốc tế với Lào. Với điều kiện tự nhiên đa dạng, vừa có rừng, vừa có biển, Nghệ An có tiềm năng lớn trong phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch, năng lượng và logistics.

Trong những năm gần đây, kinh tế - xã hội Nghệ An phát triển khá toàn diện: GRDP giai đoạn 2021-2024 tăng bình quân trên 8%/năm; Thu ngân sách năm 2024 đạt trên 25.000 tỷ đồng; Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ nét; Công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới và phát triển xanh, bền vững được chú trọng.

Các đồng chí chủ trì thông tin kết quả hợp tác giữa 2 bên. Ảnh: T.L

Về hợp tác nông nghiệp giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản, tỉnh Nghệ An là một trong những địa phương được JICA quan tâm, hỗ trợ nhiều dự án có ý nghĩa thiết thực, gồm: Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An (kết thúc năm 2023); Dự án Hợp tác kỹ thuật về Quy hoạch phát triển ngành Nông nghiệp Nghệ An (kết thúc năm 2019); Dự án Đa dạng hóa sinh kế dựa vào du lịch di sản tại các bản làng nông, ngư nghiệp (kết thúc năm 2018); Dự án Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Nghệ An (kết thúc năm 2021); Dự án Khảo sát xác minh kinh doanh SDGs với khu vực tư nhân để phát triển chuỗi giá trị tỏi Sanuki tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (cũ), đang được triển khai hiệu quả.

Các dự án này đã góp phần quan trọng trong phát triển nông nghiệp, quản lý tài nguyên, ứng phó biến đổi khí hậu, nâng cao sinh kế cho người dân và thúc đẩy hợp tác song phương giữa Nghệ An và Nhật Bản.

Đại diện Tổ chức JICA tại Việt Nam thăm và làm việc tại Nghệ An. Ảnh: T.L



Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời cảm ơn chân thành tới Chính phủ Nhật Bản, Tổ chức JICA và cá nhân ngài Kobayashi Yosuke - Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam về sự hỗ trợ quý báu, hiệu quả và bền bỉ trong suốt thời gian qua.

Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, Nghệ An xác định tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đặc biệt với các đối tác Nhật Bản. Tỉnh mong muốn JICA và Văn phòng JICA Việt Nam tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng Nghệ An trong các lĩnh vực.

Đại diện lãnh đạo sở, ngành của tỉnh Nghệ An tham dự cuộc làm việc. Ảnh: T.L



Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, JICA chấp thuận nghiên cứu đầu tư Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Nam Nghệ An, dự kiến tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng, vào giai đoạn 2026 - 2030. Cùng với đó, giới thiệu các doanh nghiệp Nhật Bản đến khảo sát, hợp tác đầu tư tại Nghệ An, đặc biệt trong chế biến nông - lâm - thủy sản, phát triển công nghiệp phụ trợ và năng lượng tái tạo.

Đồng thời, hỗ trợ tỉnh chuyển giao công nghệ và thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp phát thải thấp; Hỗ trợ xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và quản lý thiên tai hiện đại, nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu; Hợp tác trong chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm cho ngài Kobayashi Yosuke - Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam. Ảnh: T.L



Phát biểu tại cuộc làm việc, ngài Kobayashi Yosuke - Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam bày tỏ vui mừng với thành quả trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội mà tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua, nhất là những kết quả bước đầu triển khai vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam đánh giá Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm trong hợp tác về nông nghiệp với JICA. Những Dự án JICA triển khai trên địa bàn tỉnh đã thu được những kết quả nhất định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng thời cho biết, trong chuyến làm việc lần này, Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam sẽ đến khảo sát thực địa các dự án thủy lợi được tổ chức hỗ trợ đầu tư.

Đoàn sẽ thực địa tại xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An - nơi thực hiện Dự án "Khảo sát xác minh kinh doanh SDGs với khu vực tư nhân để phát triển chuỗi giá trị cho tỏi Sanuki tại tỉnh Nghệ An, Việt Nam”. Hiện các chuyên gia Nhật Bản đánh giá cao chất lượng, năng suất tỏi trên đất Na Ngoi và khẳng định sẽ bao tiêu sản phẩm với bà con sau khi dự án đi vào giai đoạn sản xuất đại trà.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: T.L



Đối với những đề xuất của tỉnh Nghệ An, phía JICA sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện để các dự án được triển khai trên địa bàn tỉnh.