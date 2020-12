Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân Lễ Giáng sinh 2020

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chúc các vị linh mục và các chủng sinh mùa Giáng sinh ấm áp, an lành và mong muốn các vị linh mục tiếp tục quan tâm đến đời sống tinh thần cho bà con giáo dân, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền để góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp.

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã có Thư chúc mừng gửi tới quý vị chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào công giáo tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) -Chiều nay (21/12), đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và Ủy ban MTTQVN tỉnh Nghệ An do Đại tá Nguyễn Ngọc Hà-Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Lễ Giáng sinh 2020 tại Giáo hạt Bảo Nham, xã Công Thành, huyện Yên Thành.