Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội Chính Tỉnh ủy, Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh; cùng lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH - HĐND, UBND tỉnh; Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;… Tiếp đoàn có Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 và lãnh đạo các cơ quan Quân khu. Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An thăm và chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, song cũng là năm gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là do tác động của dịch Covid -19.



Trong bối cảnh đó, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Nghệ An đã nỗ lực vượt qua và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực như tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người, xây dựng nông thôn mới; phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn;…

Kết quả trên phản ánh nỗ lực rất lớn của Nhân dân, hệ thống chính trị tỉnh; cũng như sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời, có hiệu quả của lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và lực lượng vũ trang Quân khu 4 đối với Nghệ An trên nhiều mặt.

Đặc biệt, Quân khu 4 đã giúp đỡ, chỉ đạo sâu sát, cụ thể trong việc xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và lực lượng vũ trang Quân khu. Ảnh: Thành Duy Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới Nhâm Dần 2022, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và lực lượng vũ trang Quân khu.



Chúc mừng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và lực lượng vũ trang Quân khu 4 nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An mong rằng tỉnh sẽ tiếp tục nhận được tình cảm, sự quan tâm giúp đỡ của Quân khu trong thời gian tới; qua đó góp phần giúp Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đặt ra.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng quà chúc mừng năm mới Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 khẳng định, lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn nhận được tình cảm to lớn của Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh Nghệ An; sự phối hợp rất mật thiết, gắn bó, chặt chẽ, hiệu quả. Đây là niềm động viên to lớn để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 4 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.



Bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước các thành tựu tỉnh đạt được năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và hệ thống chính trị các cấp của tỉnh, Trung tướng Trần Võ Dũng đánh giá điều đó đã phản ánh nỗ lực vượt bậc của tỉnh trong điều kiện có nhiều khó khăn tác động, chi phối.

Chính ủy Quân khu 4 khẳng định, lực lượng vũ trang Quân khu sẽ luôn luôn kề vai, sát cánh với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh; tăng cường phối hợp chặt chẽ hai bên để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ của Quân khu và tỉnh.

Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 khẳng định lực lượng vũ trang Quân khu sẽ luôn kề vai, sát cánh với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy Quân khu 4 cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt năm nay hai bên phối hợp để tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An và thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đạt kết quả tốt.



Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Chính ủy Quân khu 4 Trần Võ Dũng chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Nghệ An năm mới an bình, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, đoàn kết thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông khẳng định, tỉnh sẽ luôn hết sức cố gắng để phối hợp, đồng hành cùng các đơn vị của Quân khu 4 đóng trên địa bàn; đồng thời tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo các lực lượng vũ trang tỉnh tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Quân khu trên địa bàn; qua đó vừa góp phần bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; vừa góp phần để Quân khu thực hiện nhiệm vụ, vừa phục vụ sự phát triển của tỉnh.