Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm và chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trân trọng cảm ơn sự đồng hành quý báu, gắn bó, chia sẻ của Quân khu 4 với tỉnh trong thời gian qua. Quân khu 4 đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn; thường xuyên đồng hành, là chỗ dựa vững chắc để tỉnh Nghệ An kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, phức tạp; các phương án, kế hoạch đảm bảo quốc phòng - an ninh; trợ giúp tỉnh trong các vấn đề an ninh quốc gia…