Kinh tế Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản Ngày 20/9/2024, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm, làm việc với Trung tâm ASEAN – Nhật Bản (AJC) và tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản.

Tham dự đoàn công tác còn có các đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh văn phòng Tỉnh uỷ; Nguyễn Mạnh Lợi, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương Mại và Du lịch tỉnh; Phan Văn Hoan - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cùng một số nhà đầu tư hạ tầng ở Nghệ An.

Làm việc với Trung tâm ASEAN - Nhật Bản

Buổi sáng, đoàn công tác tỉnh Nghệ An làm việc với Trung tâm ASEAN – Nhật Bản (AJC). Về phía AJC có sự tham gia của ông Kunihiko HIRABAYASHI - Tổng Thư ký AJC cùng các trưởng Bộ phận của Trung tâm.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An làm việc với Trung tâm AJC - Nhật Bản. Ảnh: Nguyễn Mạnh Lợi

Trung tâm AJC là một tổ chức liên Chính phủ được thành lập bởi các Quốc gia thành viên ASEAN và Nhật Bản vào năm 1981. Trung tâm có nhiệm vụ thúc đẩy xuất khẩu từ các quốc gia thành viên ASEAN sang Nhật Bản đồng thời thúc đẩy đầu tư và du lịch; Trao đổi nhân lực giữa các quốc gia thành viên ASEAN và Nhật Bản thông quá các hội nghị, hội thảo, chương trình nâng cao năng lực, nghiên cứu và phân tích chính sách, các sự kiện ngoại giao văn hóa, dịch vụ xuất bản và thông tin cùng nhiều hoạt động khác.

Lãnh đạo AJC tiếp làm việc với Đoàn công tác tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Mạnh Lợi

Ông Kunihiko HIRABAYASHI - Tổng Thư ký AJC rất vui mừng được đón tiếp đoàn công tác và chia sẻ hiện nay Việt Nam là quốc gia có các hoạt động chung với Trung tâm AJC nhiều nhất trong các quốc gia Đông Nam Á, ông đánh giá cao sự tích cực của các địa phương trong việc chủ động tìm kiếm các cơ hội đầu tư.

Đc Bùi Thanh An- Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm ngài KUNIHIKO HIRABAYASHI Tổng thư ký Trung tâm ASEAN - Nhật Bản (AJC). Ảnh: Nguyễn Mạnh Lợi

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thanh An bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn đến lãnh đạo cùng cán bộ của AJC đã dành thời gian tiếp đoàn công tác của tỉnh Nghệ An và hỗ trợ kết nối, đồng hành cùng tỉnh Nghệ An trong công tác tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản vào tỉnh Nghệ An năm 2024.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An, đặc biệt nhấn mạnh những tiềm năng và lợi thế của tỉnh trong các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, du lịch và thương mại.

Với vị trí địa lý thuận lợi, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện và chính sách đầu tư hấp dẫn, Nghệ An đang trở thành điểm đến thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư quốc tế, trong đó có Nhật Bản.

Tiềm năng du lịch Nghệ An còn rất lớn. Ảnh: Đồi chè Thanh Chương. Ảnh tư liệu Báo Nghệ An

Trong buổi làm việc, hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề hợp tác, đầu tư. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề xuất một số lĩnh vực mà tỉnh mong muốn hợp tác với AJC, bao gồm kêu gọi thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực, khai thác tiềm năng và thế mạnh về du lịch, kết nối, trao đổi du lịch giữa Nghệ An và Nhật Bản.

Đặc biệt, tỉnh Nghệ An mong muốn AJC hỗ trợ trong việc kết nối với các doanh nghiệp Nhật Bản, nhằm thu hút đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh như công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, và du lịch sinh thái….Thông qua buổi làm việc, đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng bày tỏ mong muốn AJC hỗ trợ tỉnh trong việc sẽ tham gia hội nghị Expo 2025 do Cục Triển lãm quốc tế tổ chức tại Osaka, Nhật Bản.

Phía Trung tâm AJC cũng cam kết thông qua sự kết nối của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ đồng hành hỗ trợ tỉnh Nghệ An khâu nối các doanh nghiệp Nhật Bản sang đầu tư tại tỉnh Nghệ An tập trung vào các lĩnh vực như: chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao…và các hoạt động của tỉnh Nghệ An đề xuất.

Lãnh đạo AJC cũng đề nghị hai bên duy trì kênh liên lạc thường xuyên để trao đổi thông tin và thúc đẩy hợp tác hiệu quả.

Buổi làm việc giữa tỉnh Nghệ An và Trung tâm ASEAN-Nhật Bản đã diễn ra thành công tốt đẹp, mở ra những triển vọng hợp tác mới giữa hai bên.

Đây là bước khởi đầu quan trọng, đánh dấu sự hợp tác sâu rộng giữa tỉnh Nghệ An và AJC, không chỉ là cơ hội để tỉnh Nghệ An tìm hiểu và tiếp cận những kinh nghiệm quý báu của Nhật Bản trong phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh, tiềm năng của tỉnh tới cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác Nhật Bản, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian tới.

Tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An trả lời giải đáp câu hỏi của các nhà đầu tư Nhật Bản tại hội nghị xúc tiến đầu tư tại Nhật. Ảnh: Nguyễn Mạnh Lợi.

Chiều cùng ngày, tại Tokyo, Nhật Bản, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) và Trung tâm ASEAN-Nhật Bản (AJC) đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản vào tỉnh Nghệ An năm 2024.

Tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư có ông Nguyễn Đức Minh - Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, ông Ishiguro Norihiko, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), ông Kunihiko HIRABAYASHI - Tổng Thư ký AJC, cùng đông đảo các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản.

Tại Hội nghị, đ/c Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An một lần nữa giới thiệu tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, nhấn mạnh những tiềm năng, thế mạnh và chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn của Nghệ An.

Đồng chí khẳng định Nghệ An đang từng bước trở thành một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất tại Việt Nam, với môi trường đầu tư thông thoáng, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện và nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao và chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn. Nghệ An đang chuyển mình mạnh mẽ, với nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và du lịch. Nghệ An đang trở thành một "mảnh đất lành" cho các nhà đầu tư Nhật Bản mong muốn tìm kiếm cơ hội kinh doanh lâu dài và bền vững.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ mong muốn được đón nhận sự quan tâm, đầu tư từ các doanh nghiệp Nhật Bản, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và du lịch, điện & điện tử, cơ khí chính xác, công nghệ chất bán dẫn, ô tô, phụ tùng ô tô, xe máy, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến thực phẩm & đồ uống...

Tại hội nghị, cộng đồng doanh nghiệp tại Nhật quan tâm, đã có 12 câu hỏi đăng ký trước Hội nghị và 6 câu hỏi trực tiếp tại hội nghị, các nhóm câu hỏi gồm: Chính sách thu hút đầu tư vào Nghệ An và các KCN; Điều kiện hạ tầng kết nối, logistic; Chính sách thu hút lao động và vấn đề nhà ở cho người lao động; Chính sách về thu hút đầu tư hạ tầng KCN; Chính sách về cải cách thủ tục hành chính, an ninh, an toàn cho nhà đầu tư vào tỉnh Nghệ An…

Các nhóm câu hỏi đã được lãnh đạo UBND tỉnh và các nhà đầu tư hạ tầng trả lời một cách thỏa đáng, cụ thể.

Toàn cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản vào tỉnh Nghệ An năm 2024.

Đại diện Lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) đã phát biểu đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Nghệ An trong việc cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế với Nhật Bản.

Lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản nhấn mạnh năm 2023 kim ngạch thương mại song phương Nhật Bản – Việt Nam đạt gần 45 tỷ USD, phục hồi gần bằng trước đại dịch. Trong đó, riêng tỉnh Nghệ An, có 15 dự án đầu tư của Nhật Bản với tổng vốn đầu tư gần 190 triệu USD với nhiều lĩnh vực ngành nghề đa dạng.

Với sự hỗ trợ từ JETRO và AJC, các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin, hiểu rõ hơn về môi trường đầu tư tại Nghệ An, cũng như nhận được sự hỗ trợ cần thiết trong quá trình đầu tư và kinh doanh tại tỉnh.

Trong khuôn khổ hội nghị, các doanh nghiệp Nhật Bản đã được cung cấp thông tin chi tiết về các dự án kêu gọi đầu tư, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của Nghệ An, cũng như những chính sách ưu đãi đặc biệt mà tỉnh dành cho nhà đầu tư nước ngoài.

Đồng thời, các nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp (Hoàng Mai, WHA, VSIP) cũng đã giới thiệu về hạ tầng Khu công nghiệp của mình, về môi trường, chính sách, lợi thế và chia sẻ kinh nghiệm khi đầu tư vào KCN.

Đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến các dự án đầu tư tại Nghệ An, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, công nghệ thông tin, và nông nghiệp sạch. Nhiều doanh nghiệp đã đề nghị được tìm hiểu thêm và mong muốn thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài với tỉnh.

Hội nghị không chỉ là một sự kiện xúc tiến đầu tư thông thường, mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của tỉnh Nghệ An trong việc cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược với các doanh nghiệp Nhật Bản. Sự thành công của hội nghị lần này đã tạo dựng niềm tin mạnh mẽ, khẳng định Nghệ An đang từng bước vươn lên, trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư quốc tế, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền vững và hội nhập toàn cầu.

Các nhà đầu tư Nhật Bản trạo đổi ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Mạnh Lợi.

Hội nghị cũng là dịp để các doanh nghiệp Nhật Bản và lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao đổi, thảo luận trực tiếp về các vấn đề liên quan đến đầu tư, như quy trình, thủ tục, chính sách hỗ trợ và môi trường kinh doanh tại tỉnh. Qua đó, nhiều vướng mắc đã được giải đáp, mở ra những cơ hội hợp tác mới, thiết thực và hiệu quả.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản vào tỉnh Nghệ An năm 2024 do Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tham mưu tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp, mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa Nghệ An và Nhật Bản.

Đây không chỉ là cơ hội để tỉnh Nghệ An quảng bá tiềm năng, lợi thế và chính sách đầu tư, mà còn là bước khởi đầu cho những dự án hợp tác cụ thể, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới./.