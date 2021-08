Lãnh đạo tỉnh tặng quà, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ đón công dân hồi hương

(Baonghean.vn) - Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND tỉnh đề xuất điều chỉnh một số chính sách đầu tư ở Nghệ An và 3 cơ chế đặc thù cho thị xã Cửa Lò. Trong khi Bộ Y tế công bố phương thức xác định các F0,F1, F2 mới thì ở Nghệ An ghi nhận 2 ca dương tính với Covid-19 vào buổi sáng và học sinh mầm non ở một số nơi đã trở lại trường… Đây là những thông tin đáng chú ý trong ngày 2/8.