Lãnh đạo tỉnh Xay Sổm Bun, Lào thăm, chúc Tết tại tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 26/1, đoàn đại biểu tỉnh Xay Sổm Bun do đồng chí Súc-sạ-vạt Vông-phum-lếch - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng dẫn đầu sang thăm, chúc Tết tỉnh Nghệ An nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam.

Quang cảnh lãnh đạo tỉnh tiếp đoàn đại biểu tỉnh Xay Sổm Bun, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì tiếp đoàn. Cùng dự có đồng chí Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ và lãnh đạo một số sở, ngành.

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, tỉnh Nghệ An luôn chú trọng tăng cường, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực với các tỉnh của nước bạn Lào, trong đó có tỉnh Xay Sổm Bun.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long và đồng chí Súc-sạ-vạt Vông-phum-lếch - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Xay Sổm Bun trao đổi tại cuộc gặp. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở đề xuất của tỉnh Xay Sổm Bun, tỉnh Nghệ An đang tiến hành hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Xay Sổm Bun. Năm học 2023-2024, tỉnh tiếp nhận đào tạo tổng cộng 20 lưu học sinh của tỉnh Xay Sổm Bun. Trong đó, có 10 em học chương trình dự bị tiếng Việt tại Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An và 10 em được đào tạo chuyên ngành tại các trường đại học trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, 2 tỉnh cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn, trao đổi thông tin, điện mừng nhân dịp lễ, Tết, các sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng của 2 nước và 2 tỉnh thông qua đường ngoại giao.

Đồng chí Súc-sạ-vạt Vông-phum-lếch - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Xay Sổm Bun chúc mừng tỉnh Nghệ An nhân dịp đón năm mới Giáp Thìn 2024. Ảnh: Thành Duy

Hoạt động trao đổi đoàn giữa 2 tỉnh cũng được triển khai sôi nổi, hiệu quả. Đặc biệt, hàng năm, 2 tỉnh đều tổ chức các đoàn sang thăm, làm việc, chúc Tết nhân dịp tết cổ truyền 2 nước Việt Nam và Lào.

Các hoạt động hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Xay Sổm Bun không chỉ góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và Nhân dân 2 nước Việt Nam và Lào mà còn có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội của mỗi tỉnh.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Súc-sạ-vạt Vông-phum-lếch cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của tỉnh Nghệ An; đồng thời, bày tỏ tự hào khi mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 nước ngày càng đơm hoa, kết trái; trong đó, có mối quan hệ giữa tỉnh Xay Sổm Bun và tỉnh Nghệ An.

Điểm lại mối quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh, nhất là trên các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tìm kiếm hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, đồng chí Phó Tỉnh trưởng tỉnh Xay Sổm Bun chân thành cảm ơn lãnh đạo tỉnh Nghệ An luôn quan tâm giúp đỡ tỉnh Xay Sổm Bun; qua đó, góp phần rất to lớn vào phát triển tỉnh ngày càng tiến bộ và vững mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long tặng quà lưu niệm tỉnh Xay Sổm Bun. Ảnh: Thành Duy

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, đồng chí chúc tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển; mối quan hệ giữa 2 nước nói chung, 2 tỉnh nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đánh giá, mối quan hệ giữa 2 tỉnh tiếp tục duy trì đà phát triển tốt; cảm ơn lãnh đạo tỉnh Xay Sổm Bun tạo điều kiện hỗ trợ công dân Nghệ An sinh sống, làm việc tại tỉnh; đặc biệt là đã hỗ trợ rất tích cực cho Đội quy tập của tỉnh Nghệ An trong công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và tỉnh Xay Sổm Bun chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của tỉnh Xay Sổm Bun trong những năm qua, nhất là trong điều kiện tỉnh mới thành lập hơn 10 năm; đồng thời, thông tin một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tin tưởng, mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa 2 tỉnh trong năm 2024 sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội của 2 địa phương, góp phần vào sự phát triển của 2 đất nước, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh Xay Sổm Bun sang thăm, chúc Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.