Lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng, Lào thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn tỉnh Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 26/1, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Xiêng Khoảng do đồng chí Bun-hôm Thệt-tha-ni - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Xiêng Khoảng làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết tỉnh Nghệ An nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Quang cảnh lãnh đạo tỉnh tiếp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì tiếp đoàn. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ và lãnh đạo một số sở, ngành.

Nghệ An là tỉnh có đường biên giới chung với nước bạn Lào, trong đó có tỉnh Xiêng Khoảng. Phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 nước Việt Nam - Lào, thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với các tỉnh của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân, trong đó có tỉnh Xiêng Khoảng - tỉnh tiếp giáp biên giới và cũng là tỉnh kết nghĩa anh em với tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Bun-hôm Thệt-tha-ni - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Xiêng Khoảng trao đổi cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long và các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Năm 2023, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã sang tham dự Hội đàm cấp cao, ký kết Biên bản hợp tác giai đoạn 2023-2025 giữa 2 tỉnh với nhiều nội dung quan trọng, là định hướng cho các hoạt động hợp tác trên tất cả các lĩnh vực của 2 tỉnh trong giai đoạn tới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự tiếp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Ảnh: Thành Duy

Hai bên đã phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đảm bảo an ninh, trật tự, đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm. Hoạt động đầu tư, hỗ trợ phát triển được triển khai tích cực, trong đó, nổi bật nhất là dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Hữu nghị tỉnh Xiêng Khoảng đã được hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng vào ngày 17/5/2023.

Hai tỉnh đồng thời tăng cường các hoạt động hỗ trợ phát triển, các dự án xây dựng hạ tầng, giao thông vận tải, phát triển kinh tế, thương mại; luôn tạo điều kiện cho các địa phương và nhân dân hai bên biên giới gặp gỡ, giao lưu, buôn bán hàng hóa, giao dịch thương mại nhằm thắt chặt quan hệ láng giềng hữu nghị, đồng thời, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp Nghệ An tại tỉnh Xiêng Khoảng cũng tiếp tục được duy trì.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long trao đổi cùng đồng chí Bun-hôm Thệt-tha-ni - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Xiêng Khoảng và đoàn công tác. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, tỉnh Nghệ An luôn chú trọng tăng cường hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Xiêng Khoảng. Năm học 2023-2024, tiếp nhận đào tạo tổng cộng 50 lưu học sinh của tỉnh Xiêng Khoảng.

Hai tỉnh cũng đã phối hợp phát huy tốt vai trò và mối quan hệ của 11 cặp bản - bản và 4 cặp đồn biên phòng kết nghĩa, góp phần củng cố tình đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên; hợp tác thực hiện Thỏa thuận về giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới 2 nước.

Đồng chí Bun-hôm Thệt-tha-ni tặng quà, chúc mừng năm mới tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Bun-hôm Thệt-tha-ni - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Xiêng Khoảng bày tỏ vui mừng khi đến thăm, chúc Tết tỉnh Nghệ An nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam.

Đồng chí chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An đạt được trong năm 2023, đồng thời, bày tỏ tin tưởng năm 2024, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, đời sống của người dân tiếp tục được nâng cao.

Đồng chí Bun-hôm Thệt-tha-ni trao Thư chúc mừng năm mới của đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng đến tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Xiêng Khoảng cũng đề nghị 2 tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả Biên bản hợp tác giai đoạn 2023-2025, mang lại hiệu quả thiết thực hơn nữa trên các lĩnh vực.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn 2024, đồng chí Bun-hôm Thệt-tha-ni gửi lời chúc mừng năm mới của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng đến Đảng bộ, Chính quyền, Lực lượng vũ trang, Nhân dân tỉnh Nghệ An; chúc mối quan hệ 2 nước Lào – Việt Nam nói chung, Xiêng Khoảng - Nghệ An nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đồng chí Bun-hôm Thệt-tha-ni tặng quà, chúc mừng năm mới HĐND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long bày tỏ vui mừng và trân trọng cảm ơn đồng chí Bun-hôm Thệt-tha-ni - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Xiêng Khoảng và đoàn sang thăm, chúc Tết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bày tỏ vui mừng trước những thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Xiêng Khoảng đạt được trong năm 2023, cũng như mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa 2 tỉnh ngày càng phát triển về chiều sâu, thiết thực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long trao tặng quà lưu niệm đến đồng chí Bun-hôm Thệt-tha-ni. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long nhấn mạnh: Hoạt động hợp tác giữa 2 tỉnh thể hiện quan hệ kinh tế, đối ngoại rất, đúng mục tiêu đề ra.

Thông tin với đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Xiêng Khoảng một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 và các định hướng phát triển lớn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long cũng tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh ngày càng phát triển hơn nữa trên các lĩnh vực, trong đó có phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương của 2 tỉnh dọc đường biên giới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng và tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long chúc tỉnh Xiêng Khoảng ngày càng phát triển, gặt hái được nhiều thành tựu mới.