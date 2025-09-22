Quốc tế Lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố sẽ không phi hạt nhân hóa Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh rằng những lời kêu gọi phi hạt nhân hóa đồng nghĩa với việc tấn công vào trật tự hiến pháp, vì tình trạng hạt nhân được ghi nhận trong luật của đất nước.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA

Theo hãng TASS ngày 22/9, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên sẽ không từ bỏ vũ khí hạt nhân. Lời phát biểu của ông được Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) trích dẫn.

“Và hiện nay có rất nhiều thế lực ủng hộ khẩu hiệu phi hạt nhân hóa của Mỹ. Những thế lực này phớt lờ chủ quyền của CHDCND Triều Tiên và xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền đó" - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu.

Ông khẳng định rằng những lời kêu gọi Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa đồng nghĩa với việc tấn công vào trật tự hiến pháp, bởi vì tình trạng hạt nhân của Triều Tiên đã được ghi nhận trong luật cơ bản của nước này.

"Liệu chúng ta có thể thực hiện một hành động vi hiến không? Tại sao chúng ta lại đồng ý phi hạt nhân hóa?" - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố, đồng thời khẳng định: "Dỡ bỏ lệnh trừng phạt ư? Không đời nào”.

Ông Kim Jong-un cũng nhắc lại khái niệm phi hạt nhân hóa ba giai đoạn của chính quyền mới Hàn Quốc, bao gồm đóng băng chương trình hạt nhân, giảm kho vũ khí và cuối cùng là từ bỏ hoàn toàn. "Gần đây, họ đã đưa ra ý tưởng về một loại phi hạt nhân hóa theo từng giai đoạn, qua đó phá hủy nền tảng đối thoại với chúng ta", Nhà lãnh đạo Kim Jong-un lưu ý.

Ông nhấn mạnh, Triều Tiên sẽ không từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình.

Cùng với đó, Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết không có lý do gì để tránh đối thoại với Mỹ, nếu Washington ngừng yêu cầu nước này từ bỏ vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông Kim Jong-un khẳng định sẽ không bao giờ đánh đổi kho vũ khí hạt nhân để thoát khỏi lệnh trừng phạt.

Những bình luận này được đưa ra vào thời điểm chính phủ mới ở Seoul đang thúc giục Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn đầu trong việc mở lại cuộc đối thoại với Nhà lãnh đạo Kim Jong-un, sáu năm sau khi mọi cuộc đàm phán hòa bình với Bình Nhưỡng sụp đổ do bất đồng về lệnh trừng phạt và giải trừ hạt nhân.

KCNA trích dẫn lời phát biểu của ông Kim rằng: "Nếu Mỹ từ bỏ nỗi ám ảnh vô lý về việc phi hạt nhân hóa chúng tôi và chấp nhận thực tế, cũng như muốn chung sống hòa bình thực sự, thì không có lý do gì chúng tôi không ngồi lại với Mỹ".