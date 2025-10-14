Thời sự Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra thực tế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh yêu cầu các xã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để tháo gỡ các khó khăn, giải quyết công việc theo thẩm quyền, bảo đảm thông suốt, hiệu quả.

Ngày 14/10, đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 4 theo Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 17/9/2025 của UBND tỉnh đã đến kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các xã: Kim Bảng, Hoa Quân, Tam Đồng, Hạnh Lâm, Sơn Lâm, Đại Đồng; Xuân Lâm; Bích Hào; Cát Ngạn.

Cùng đi có đồng chí Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương, Tổ phó tổ công tác và các thành viên Tổ công tác số 4 gồm đại diện các ngành Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Dân tộc và Tôn giáo, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Nỗ lực triển khai thông suốt các nhiệm vụ

Sau hơn 3 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy của các xã đã hoạt động thông suốt, ngày càng ổn định, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả được nâng cao, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong Nhân dân.

Công tác chỉ đạo, điều hành được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, toàn diện trên các lĩnh vực. Các thủ tục hành chính được giải quyết kịp thời, nhanh gọn, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Trong 9 tháng năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội của các xã đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể: Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại- dịch vụ tăng trưởng khá; thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án tiếp tục được chú trọng và chỉ đạo quyết liệt; lĩnh vực văn hóa - xã hội, tiếp tục được thực hiện tốt; an sinh xã hội được quan tâm, chăm lo; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng được chăm lo, hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội được tổ chức bài bản, có chất lượng.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các địa phương đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về tình trạng thiếu công chức chuyên môn ở một số lĩnh vực như đất đai, xây dựng, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin dẫn đến khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ cao còn thấp, hệ thống lỗi kỹ thuật, liên thông chưa đồng bộ.

Ý kiến các xã phản ánh tình trạng thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện làm việc; tình trạng thừa thiếu trụ sở làm việc. Việc đầu tư hạ tầng giao thông cho các xã gặp nhiều khó khăn; năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ thôn, xóm thiếu đồng đều...



Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh chia sẻ khó khăn với các địa phương chịu ảnh hưởng thiên tai thời gian vừa qua.

Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện của cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và sự đồng lòng ủng hộ của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, các xã đã tập trung triển khai mọi mặt hoạt động, công tác, đã đạt được một số kết quả nổi bật đáng ghi nhận trong kinh tế - xã hội, cũng như chủ động việc triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo các xã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm thông suốt, hiệu quả. Kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí, phân công trách nhiệm cho cán bộ, bảo đảm không bỏ sót nhiệm vụ, tránh chồng chéo, rõ người, rõ việc. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện tiếp nhận, giải quyết đầy đủ, kịp thời, dứt điểm các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng đó, các xã cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội theo kịch bản đã đề ra; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội, nhất là đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Phùng Thành Vinh cũng yêu cầu các xã cần tập trung quán triệt, khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của các xã; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền hướng tới Đại hội XIV của Đảng.

Bên cạnh đó, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; quan tâm, làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; tăng cường sự đoàn kết, nhất trí, thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cầu các xã khẩn trương hoàn thành các thủ tục sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và các tài sản công khác cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn theo đúng phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiếp tục rà soát, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn theo đúng quy định pháp luật; bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí tài sản công.

Cùng đó, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để tháo gỡ các khó khăn, giải quyết công việc theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc để cùng tập trung giải quyết.

Liên quan đến ý kiến, kiến nghị của các địa phương, đồng chí Phùng Thành Vinh trả lời làm rõ; đồng thời, yêu cầu các sở, ngành liên quan chủ động, kịp thời phối hợp, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương, những vấn đề nào vượt thẩm quyền thì tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết trong thời gian tới.