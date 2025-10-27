Thời sự Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An làm việc với Chủ tịch Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương Sáng 27/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đã chủ trì làm việc với ông Nghiêm Giới Hoà - người sáng lập và là Chủ tịch Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm về hợp tác đầu tư, xây dựng, vận hành quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng đô thị và khả năng mở rộng hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền chủ trì làm việc với ông Nghiêm Giới Hoà - người sáng lập và là Chủ tịch Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm. Ảnh: Phạm Bằng

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương là 1 trong 2 công ty trực thuộc Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm. Được thành lập năm 1995, Tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, có 12 năm liền nằm trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu và là 1 trong 19 tập đoàn tư nhân lớn nhất của Trung Quốc.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền trân trọng gửi lời chào mừng ông Nghiêm Giới Hoà - người sáng lập và là Chủ tịch Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm và đoàn cán bộ cấp cao của Tập đoàn sang thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền mong muốn qua buổi làm việc hôm nay, tỉnh Nghệ An và Tập đoàn sẽ có sự hợp tác về nguồn lực, để tỉnh thực hiện được các mục tiêu phát triển trong thời gian tới. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định 1 trong 3 đột phá chiến lược của Nghệ An trong nhiệm kỳ 2025-2030 là phát triển kết cấu hạ tầng.

Tỉnh Nghệ An sẽ tập trung phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, có tính kết nối, tác động lan tỏa, tạo động lực đối với phát triển kinh tế - xã hội. Hiện tỉnh đang thực hiện các dự án xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, đường sắt tốc độ cao đoạn qua Nghệ An; nâng cấp Cảng hàng không Quốc tế Vinh; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 7A, 48A, xây dựng Cảng nước sâu Cửa Lò, phát triển cụm cảng Đông Hồi.

Các cán bộ cấp cao của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương cùng dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Nghệ An cũng có Khu kinh tế Đông Nam với diện tích hơn 20.000 ha và đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng lên hơn 100.000 ha. Tỉnh cũng định hướng phát triển 6 đô thị động lực: Vinh, Đô Lương, Diễn Châu, Hoàng Mai, Thái Hòa và Con Cuông. Vì vậy, mong muốn Tập đoàn nghiên cứu đầu tư các dự án phát triển đô thị động lực tại Nghệ An, trong đó ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông công cộng, cấp thoát nước.

Trao đổi những vấn đề Tập đoàn quan tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền mong muốn qua buổi làm việc hôm nay, tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương sẽ có sự hợp tác cụ thể để tỉnh có nguồn lực thực hiện được các mục tiêu phát triển trong thời gian tới.

Ông Nghiêm Giới Hoà - Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương nhấn mạnh mong muốn đầu tư dự án tại Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Ông Nghiêm Giới Hoà - Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đánh giá, Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng, có địa thế tốt, có nhiều loại hình giao thông nên có điều kiện phát triển ở lĩnh vực vật liệu mới.

Nhấn mạnh mong muốn đầu tư dự án tại Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Nghiêm Giới Hoà cho biết, Tập đoàn sẽ sớm thành lập văn phòng đại diện tại tỉnh Nghệ An; trong quá trình triển khai dự án sẽ chuyển giao những kỹ thuật cao, công nghệ tốt cho các doanh nghiệp tỉnh Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương nhấn mạnh, Tập đoàn xác định đầu tư vào Nghệ An là mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững, "như anh em trong một nhà". Tập đoàn sẽ đầu tư vào Nghệ An trên quan điểm cao nhất là làm vì lương tâm, trách nhiệm, xác định mục tiêu lớn nhất là hiệu quả, tiến độ nhanh, giảm chi phí.

Kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền giao Sở Xây dựng chủ trì kết nối với Tập đoàn để trao đổi, thống nhất các nội dung có thể hợp tác và tin tưởng rằng sự hợp tác giữa 2 bên sẽ sớm đạt kết quả.