Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng thăm, tặng quà đồng bào bị ảnh hưởng do mưa lụt ở Nghệ An

Cùng đi với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và các địa phương đoàn đến thăm.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh thăm, tặng quà cho bà Thái Thị Sự, xóm 6, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên có hoàn cảnh khó khăn, chồng đã mất, bản thân bị bệnh phải chạy thận thường xuyên. Ảnh: Thành Duy

Từ ngày 28/10 đến 31/10, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí lạnh nên ở Nghệ An xảy ra một đợt mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to. Lượng mưa phổ biến từ 200 - 400mm/đợt, có nơi trên 500mm đến 800mm/đợt. Mưa lớn trong thời gian ngắn đã gây ra lũ trên sông Lam, cũng như gây ngập lụt tại nhiều vũng trũng thấp và gây sạt lở đất ở một số huyện trung du, miền núi.