Lập 7 vạn tài khoản trên mạng để bán... số lô đề

Ngày 30/3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm (PCTP) sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ nhóm 12 đối tượng sử dụng tài khoản Facebook, Zalo đăng tải thông tin sai sự thật để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn bị hại với số tiền lên đến hơn 3 tỷ đồng.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao phát hiện hàng chục nghìn tài khoản Facebook đăng tải cùng một nội dung có thể cung cấp số lô, số đề chuẩn 100%.



Đối tượng Nguyễn Văn Minh tại Cơ quan Công an.

Xác định đây là phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, các đối tượng có trình độ công nghệ thông tin, phạm vi hoạt động rộng khắp cả nước và có sự liên kết chặt chẽ giữa các đối tượng, số tiền chiếm đoạt của bị hại lớn, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao đã tập trung xác minh, đấu tranh làm rõ.



Kết quả, sau hơn một tháng, đến ngày 28/3, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ nhóm 12 đối tượng do Nguyễn Văn Minh (SN 1995), trú tại thôn Ngọ Xá, xã Tân Phương, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội cầm đầu.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trực tiếp lấy lời khai của nhóm đối tượng.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã sử dụng phần mềm để chỉnh sửa giờ nhắn Zalo tạo các hình ảnh cung cấp số lô, số đề cho người chơi đúng theo kết quả sổ xố miền Bắc hoặc miền Nam.

Để thu hút được nhiều người, nhóm đối tượng đã thuê 4 căn chung cư để đặt 169 máy tính chạy liên tục 24/24h và sử dụng hơn 70.000 tài khoản Facebook để đăng hàng trăm ngàn bài quảng cáo với nội dung cung cấp số lô, số đề chuẩn 100% để lừa đảo người dân.

Khi người chuyển tiền mua số lô, số đề, các đối tượng sẽ cho số ngẫu nhiên, sau đó chặn số điện thoại, Zalo của các bị hại để chiếm đoạt khoản tiền đã chuyển khoản. Với thủ đoạn này, bọn chúng đã chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của hàng ngàn bị hại trong toàn quốc./.