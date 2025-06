Pháp luật Lắp loa trên ô tô gây mất trật tự khi tham gia giao thông bị xử lý như thế nào? Anh Nguyễn Văn Hoà trú tại huyện Yên Thành hỏi: Việc lắp loa trên ô tô sử dụng gây mất trật tự khi tham gia giao thông sẽ bị xử lý như thế nào?

Trả lời:

Theo Bộ Công an: Tại Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định về “Các hành vi bị nghiêm cấm”, trong đó tại khoản 16 quy định: “Lắp đặt, sử dụng thiết bị âm thanh, ánh sáng trên xe cơ giới, xe máy chuyên dùng gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ.”

Do đó, hành vi tài xế lắp loa (thiết bị âm thanh) trên xe ô tô và sử dụng gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ là một hành vi bị nghiêm cấm.

Bên cạnh đó, Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 quy định về “Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe đối với chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ”, trong đó, tại điểm k khoản 7 quy định: “Lắp đặt, sử dụng thiết bị âm thanh, ánh sáng trên xe gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ” sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc), xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô.

Ngoài ra, tại điểm h khoản 19 Điều 32 quy định rõ: “Thực hiện hành vi quy định tại điểm c khoản 3, điểm k khoản 7 Điều này buộc tháo dỡ thiết bị âm thanh, ánh sáng lắp đặt trên xe gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ”.

Do đó, trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi lắp loa và sử dụng trên xe ô tô gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ còn buộc phải tháo dỡ loa lắp đặt trên xe gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ.