Lập trang web giả để chiếm đoạt mật khẩu FB lừa đảo nhiều người

Chiều ngày 16/12, Thượng tá Nguyễn Duy Hùng – Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết: Cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam 2 đối tượng Phạm Xuân Hùng và Đặng Hoàng Quang Thắng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thu giữ một số tang vật liên quan đến vụ án.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, từ đầu năm 2020 đến nay, Công an huyện Kỳ Anh tiếp nhận nhiều đơn trình báo, phản ánh của nhân dân trên địa bàn huyện về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số lượng tiền lớn.

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là đăng nhập chiếm đoạt quyền sử dụng và truy cập bất hợp pháp vào tài khoản mạng xã hội Facebook của người bị hại như con cái đang đi lao động ở nước ngoài, bạn bè thân thiết... sau đó nhắn tin với những người có tên trong danh sách bạn bè, người thân của họ để lấy lý do vay, mượn tiền, đề nghị gửi tiền vào tài khoản rồi chiếm đoạt.

Thắng, Hùng cùng tang vật.

Trước tình hình đó, Công an huyện Kỳ Anh đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện để đấu tranh, triệt phá ổ nhóm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên. Sau một thời gian sử dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh sâu về các thông tin thu thập được. Công an huyện Kỳ Anh đã xác định được ổ nhóm chuyên lợi dụng công nghệ cao để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Ngày 5/12, Công an huyện Kỳ Anh đã phối hợp với cục nghiệp vụ Bộ Công an và Phòng Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an các tỉnh Khánh Hòa; Thành phố Hồ Chí Minh; Thừa Thiên Huế phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng gồm: Đặng Hoàng Quang Thắng, SN 2001, trú tại phường An Hòa, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế và Phạm Xuân Hùng, SN 2001, trú tại khu phố 2, phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Tiến hành khám xét, cơ quan điều tra thu giữ 5 máy tính xách tay, 11 điện thoại di động và một số tang vật liên quan đến vụ án.

Để thực hiện các vụ lừa đảo, Phạm Xuân Hùng sử dụng trang web có nội dung “Bình chọn siêu mẫu nhí”, tạo ra các trường yêu cầu người đăng nhập phải khai báo địa chỉ đăng ký và mật khẩu tài khoản mạng xã hội Facebook đang sử dụng. Sau đó, Hùng đã đăng nhập vào các tài khoản trên, đổi mật khẩu các tài khoản rồi chiếm đoạt quyền sử dụng.

Hùng nghiên cứu mối quan hệ của các tài khoản đã chiếm đoạt được rồi giả danh là chủ tài khoản nhắn tin đến người nhà, bạn bè, người thân để đưa ra các thông tin gian dối như có bạn bị tai nạn, xây dựng nhà, có việc gia đình đang cần tiền... đề nghị chuyển tiền qua 3 tài khoản ngân hàng (các tài khoản này đều là tài khoản ảo do Thắng mua trên mạng xã hội).

Sau khi người bị hại chuyển tiền thì Thắng chuyển khoản số tiền này qua nhiều tài khoản khác nhau, sau đó chuyển vào tài khoản của Hùng và cùng nhau chiếm đoạt theo thống nhất từ trước giữa hai bên.

Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt của 13 người dân trên địa bàn huyện Kỳ Anh với tổng số tiền trên 500 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Phạm Xuân Hùng và Đặng Hoàng Quang Thắng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.