Lật mặt người đàn ông ăn xin là tội phạm truy nã

Công an phường Mỹ Long (TP. Long Xuyên, An Giang) cho biết, vừa bắt giữ Hùng Thái Dương (39 tuổi), người bị cơ quan điều tra truy nã về tội "Cố ý gây thương tích". Công an bắt giữ người này khi ông ta đang giả dạng đi ăn xin.

Theo điều tra ban đầu, chiều 9/6, anh Phan Minh Hùng ngồi nhậu cùng 2 người bạn tại phố đi bộ ở phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên. Lúc này, Hùng Thái Dương đến dùng thanh nhôm đánh anh Hùng rồi bỏ chạy.

Sau đó, Dương tiếp tục quay lại cầm cây kim loại, dài khoảng 15 cm đâm vào vùng cổ anh Hùng. Nghi phạm Dương sau đó bị Công an bắt giữ. Anh Hùng được đưa đi cấp cứu và giám định thương tích chỉ 2%. Hùng Thái Dương được Công an phường Mỹ Long lập hồ đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh An Giang.

Ngày 16/9, lợi dụng sơ hở của trung tâm, Dương đã bỏ trốn. Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ngày 17/10, cơ quan CSĐT TP. Long Xuyên ra quyết định truy nã đối với Hùng Thái Dương về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tối 29/10, Công an phường Mỹ Long bắt giữ nghi phạm Dương khi ông ta đang đi ăn xin ở trên địa bàn phường.

Công an phường Mỹ Long đã bàn giao nghi phạm Dương cho cơ quan CSĐT Công an TP. Long Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.