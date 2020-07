Lật tẩy thủ đoạn của tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép ở Nghệ An

Công an huyện Quỳnh Lưu vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Văn Trường (SN 1979), trú tại xã Quỳnh Châu (Quỳnh Lưu) về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép do Đặng Văn Trường cầm đầu.

Những người mà các đối tượng “nhắm” đến thường là những lao động nghèo, công việc không ổn định.

Đối tượng Đặng Văn Trường bị bắt giữ. Ảnh: Đức Vũ

Giúp sức cho Trường trong quá trình phạm tội còn có 3 đối tượng liên quan gồm: Vũ Thị Thương (SN 1996), trú tại xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Lưu), Cao Thị Trang (SN 1984) và Trần Thị Nghĩa (SN 1962), cùng trú tại phường Hòa Hiếu (thị xã Thái Hòa). Các đối tượng đã dụ dỗ nạn nhân sang Trung Quốc làm việc.



Các đối tượng đã tổ chức đưa 3 công dân trốn sang Trung Quốc trái phép, với tổng số tiền 6.900 nhân dân tệ (tương đương hơn 22,5 triệu đồng). Sau khi nhận lời, các đối tượng đưa nạn nhân từ Nghệ An ra Lạng Sơn để vượt biên sang Trung Quốc. Sau một thời gian ngắn làm việc bất hợp pháp ở Trung Quốc, 3 người dân trên bị cơ quan chức năng Trung Quốc bắt giữ và trao trả về Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, Đặng Văn Trường đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, sau thời gian lao động tại Trung Quốc, khi về nước, Trường được một người phía Trung Quốc ngỏ lời nhờ đưa 2 người Việt Nam sang Trung Quốc để làm việc. Sau khi nhận lời, Trường rủ thêm 1 người nữa cùng với mình vượt biên sang Trung Quốc. Thời điểm đó, đúng vào dịp dịch Covid-19 bùng phát, nên quá trình vượt biên đã bị các cơ quan của Trung Quốc phát hiện, bắt giữ và trao trả về cách ly tại tỉnh Lạng Sơn.

Hiện chuyên án đã được chuyển giao cho Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định./.