Lật tẩy thủ đoạn làm giả giấy tờ xe, thu giữ nhiều xe ô tô hạng sang

(Baonghean.vn) - Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Nghệ An vừa phối hợp với Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội thu hồi 5 xe ô tô hạng sang, số xe này đều không có giấy tờ hợp pháp, được các đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ xe ô tô bán cho người có nhu cầu.

Đức Vũ - Xuân Bắc