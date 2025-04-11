Thứ Ba, 4/11/2025
Lật thuyền đánh cá trên sông Lam, vợ thoát nạn, chồng mất tích

P.V 04/11/2025 16:24

Trong khi đi đánh cá trên sông Lam, chiếc thuyền của hai vợ chồng anh T.V.H. đã không may bị lật. Người vợ may mắn được cứu, còn anh H, hiện vẫn đang mất tích.

Thông tin từ chính quyền địa phương xã Bích Hào cho biết, sáng nay (4/11), trong quá trình đánh cá trên sông Lam đoạn qua xã Bích Hào (giáp với xã Vạn An), chiếc thuyền của hai vợ chồng anh T.V.H (SN 1967), trú tại xóm Giang Tiên (xã Thanh Giang cũ), nay là xã Bích Hào đã không may bị lật, khiến cả hai vợ chồng rơi xuống sông.

lật thuyền
Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tiến hành tìm kiếm người mất tích. Ảnh: P.V

Chị N.T.L. (SN 1972, vợ anh H.) sau đó may mắn được người dân vạn chài gần đó ứng cứu đưa lên bờ. Còn anh H. thì mất tích.

cứu nạn
Rất đông người dân có mặt trên bờ để theo dõi việc tìm kiếm. Ảnh: P.V

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng và người dân trên địa bàn xã Bích Hào đã nhanh chóng có mặt tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Tuy nhiên, do mực nước sông Lam những ngày gần đây dâng cao nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Hiện tại, phạm vi tìm kiếm đang được tiếp tục mở rộng.

