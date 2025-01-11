Quốc tế Lầu Năm Góc 'bật đèn xanh' tên lửa Tomahawk cho Ukraine, quyết định cuối cùng ở ông Trump Lầu Năm Góc đã cho phép cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine. Giờ đây quyết định cuối cùng nằm ở Tổng thống Donald Trump.

Một tên lửa Tomahawk được bắn từ tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Cape St. George. Ảnh: Reuters

Theo CNN, ba quan chức Mỹ và châu Âu quen thuộc với vấn đề này cho biết, Lầu Năm Góc đã bật đèn xanh cho Nhà Trắng cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa Tomahawk, sau khi đánh giá rằng nó sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến kho dự trữ của Mỹ. Động thái này đẩy quyết định chính trị cuối cùng nằm trong tay Tổng thống Donald Trump.

Vào đầu tháng 10, Tổng thống Trump trong bữa trưa làm việc với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng, đã nói rằng ông không muốn cung cấp tên lửa cho Ukraine vì "chúng tôi không muốn cho đi những thứ chúng tôi cần để bảo vệ đất nước của mình".

Bộ Tham mưu Liên quân Mỹ đã thông báo cho Nhà Trắng về đánh giá của họ vào đầu tháng này, ngay trước khi Tổng thống Trump gặp ông Zelensky - người liên tục thúc đẩy chuyển giao các tên lửa nhắm mục tiêu hiệu quả hơn vào các cơ sở dầu mỏ và năng lượng sâu bên trong Nga.

Đánh giá này đã thúc giục các đồng minh châu Âu của Mỹ - những người tin rằng Mỹ giờ đây có ít lý do hơn để không cung cấp tên lửa, hai quan chức châu Âu cho biết. Tổng thống Trump cũng nói chỉ vài ngày trước khi gặp ông Zelensky rằng Mỹ có "rất nhiều Tomahawk" mà họ có khả năng cung cấp cho Ukraine.

Do đó, các quan chức Mỹ và châu Âu đã rất ngạc nhiên khi Tổng thống Trump thay đổi đáng kể giai điệu của mình vài ngày sau đó, nói trong bài phát biểu khai mạc tại Nhà Trắng làm việc với ông Zelensky rằng Mỹ "cần" Tomahawk. Sau đó, ông Trump tiếp tục nói với ông Zelensky sau cánh cửa đóng kín rằng Mỹ sẽ không cung cấp chúng.

Quyết định của Tổng thống Trump được đưa ra một ngày, sau khi ông có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông chủ Điện Kremlin cho biết, dù Tomahawk có thể tấn công các thành phố lớn của Nga như Moskva và St. Petersburg, song nó sẽ không có tác động đáng kể đến chiến trường, thậm chí sẽ làm tổn hại đến mối quan hệ Mỹ-Nga.

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Trong khi Lầu Năm Góc không lo ngại về nguồn trong kho dự trữ, các quan chức quốc phòng Mỹ vẫn đang vật lộn với cách Ukraine sẽ huấn luyện và triển khai tên lửa. Vẫn còn một số vấn đề hoạt động cần được giải quyết để Ukraine có thể sử dụng tên lửa một cách hiệu quả, các nguồn tin nói thêm.

Một câu hỏi nổi bật là Ukraine sẽ bắn tên lửa như thế nào, nếu Mỹ cung cấp chúng. Tomahawk thường được phóng từ tàu nổi hoặc tàu ngầm, nhưng Hải quân Ukraine đã cạn kiệt nghiêm trọng, vì vậy các tên lửa có thể cần phải được phóng trên đất liền. Thủy quân lục chiến và Lục quân đã phát triển các bệ phóng trên mặt đất có thể được cung cấp cho Ukraine.