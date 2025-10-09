Quốc tế Lầu Năm Góc cắt giảm 15 lần chi phí quân đội Mỹ tại châu Âu Lầu Năm Góc sẽ cắt giảm 15 lần ngân sách dành cho khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội Mỹ tại Châu Âu.

Quân đội Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo RIA Novosti ngày 10/9, sau khi phân tích các tài liệu về ngân sách của Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy, cơ quan này sẽ cắt giảm ngân sách cho khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ tại châu Âu vào năm 2026 gần 15 lần so với năm 2023.

RIA Novosti chỉ ra, chương trình được đề cập là phân khúc châu Âu của Chương trình Dự trữ quân sự dự bị-2 (APS-2), cung cấp kho dự trữ quân sự dự bị của Mỹ. Chi tiêu cho chương trình này đã bị cắt giảm trong năm thứ tư liên tiếp. Cụ thể, vào năm 2023, con số này lên tới khoảng 495 triệu Đô la; năm 2024 - 251,7 triệu Đô la; năm 2025 - 116,9 triệu Đô la; năm 2026 - 33,4 triệu Đô la.

Theo đề xuất ngân sách, quyết định này liên quan đến bản ghi nhớ hồi tháng 4 của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ đạo quân đội loại bỏ các chương trình cũ, ưu tiên các dự án công nghệ cao và đưa APS-2 vào chế độ được gọi là chế độ duy trì.

Các phương tiện truyền thông trước đây đã đưa tin rằng, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị cắt giảm sâu rộng hơn các chương trình an ninh ở Đông Âu, bao gồm cắt giảm Sáng kiến ​​An ninh Baltic và tài trợ theo Mục 333 của Luật Mỹ - mục này cung cấp đào tạo, chia sẻ thông tin tình báo và cung cấp thiết bị cho quân đội của các nước đối tác.

Nhìn chung, chi tiêu cho chương trình APS dự kiến ​​sẽ giảm từ 660,2 triệu Đô la vào năm 2023 xuống còn 330,8 triệu Đô la vào năm 2026, phản ánh sự chuyển dịch chiến lược của Washington ra khỏi châu Âu, và hướng tới khu vực Thái Bình Dương.