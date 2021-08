Lấy 100 mẫu xét nghiệm tiểu thương chợ đầu mối Vinh trong đêm

Chợ đầu mối là khu vực xung yếu trên địa bàn TP.Vinh, có nguy cơ lây nhiễm dịch cao do hàng ngày có lượng thương lái từ các địa phương đổ về nhiều. Đặc biệt trong những ngày qua đã có nhiều thương lái từ huyện Quỳnh Lưu (địa phương đang có dịch diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh) đến chợ đầu mối để nhập rau, củ. Do đó, TP.Vinh đã chỉ đạo lực lượng chức năng gấp rút lấy mẫu xét nghiệm tiểu thương khu chợ này ngay trong đêm 31/7. Ảnh: Quang An