Lấy mẫu kiểm nghiệm đồ uống phát miễn phí trước cổng trường ở Nghệ An

Chiều 18/3, ông Hoàng Quốc Sơn - Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết, đơn vị vừa hoàn tất việc lấy mẫu các chai nước được phát miễn phí ở Trường Tiểu học Quang Trung gửi ra Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia. "Tối nay chúng tôi sẽ gửi ra, dự kiến 7 - 10 ngày sau mới có kết quả", ông Sơn nói.

Đối với mẫu thức ăn lưu tại nhà trường ngày 16/3, sau khi Báo Nghệ An phản ánh, đầu giờ chiều 17/3, tổ giám sát của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đến Trường Tiểu học Quang Trung nhưng mẫu lưu thực phẩm đến thời điểm đó đã quá 24 giờ. Tổ điều tra, giám sát vì thế không tổ chức lấy mẫu thức ăn lưu tại nhà trường để kiểm nghiệm. (Trong ngày 17/3 là thứ Tư tại nhà trường không tổ chức ăn bán trú vì học sinh chỉ học 1 buổi sáng).

Đối với mẫu chai nước có nhãn hiệu Nước uống chứa chiết xuất cam thật Goodmood, NSX: 020321 A14, HSD 021221 22B do Công ty TNHH nước giải khát Suntorry Pepsico Việt Nam, địa chỉ: Cao ốc Sheraton, số 88, đường Đồng Khởi, P Bến Nghé, Q1, TP. Hồ Chí Minh sản xuất.

Phía công ty khẳng định, việc phát đồ uống miễn phí mục đích quảng bá thương hiệu. Ảnh: CA

Trong khi đó, về các chai nước được phát miễn phí, Tổ điều tra đã lấy 1 mẫu (của 21 chai nguyên vẹn) chia làm 3 phần. Trong đó, 1 phần do UBND phường Quang Trung giữ và 2 phần do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm gửi kiểm nghiệm xác định nguyên nhân. Bảo quản tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm ở nhiệt độ thường.