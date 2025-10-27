Lazio hạ Juventus 1-0: Sarri bất ngờ với Basic, Isaksen Toma Basic ghi bàn duy nhất giúp Lazio thắng Juventus 1-0. Maurizio Sarri thừa nhận bất ngờ trước màn thể hiện của Gustav Isaksen trong lần đầu đá chính mùa này; Lazio bất bại 4 trận, kém Juventus 1 điểm.

Lazio vượt qua Juventus 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Toma Basic trong bối cảnh thiếu vắng hàng loạt trụ cột. Sau trận, HLV Maurizio Sarri nhấn mạnh tập thể đã “chịu đựng” và chiến đấu đầy hi sinh, đồng thời bày tỏ sự ngạc nhiên tích cực với cả Basic lẫn Gustav Isaksen. Isaksen có lần đầu đá chính mùa này và được Football Italia bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Chiến thắng giúp Lazio nối dài chuỗi bất bại lên bốn trận và chỉ còn kém Juventus 1 điểm trên bảng xếp hạng Serie A; đối thủ kế tiếp là Pisa.

Sarri hài lòng với các học trò.

Khoảnh khắc then chốt: Basic định đoạt trận đấu

Trong thế trận mà Lazio phải xoay sở với nhiều thiếu hụt nhân sự, Basic — từng bị gạch tên đầu mùa và rao bán — trở thành khác biệt với pha lập công duy nhất. Đây là lời đáp trả rõ ràng cho niềm tin tái gọi trở lại của ban huấn luyện trong giai đoạn khủng hoảng chấn thương.

Diễn biến và chuyển điểm tâm lý

Sarri thừa nhận đội bóng “đã phải chịu đựng, nhưng không đến mức quá khó khăn”. Lazio duy trì sự tập trung, kỷ luật và tinh thần tập thể — những yếu tố được HLV nhấn mạnh sau trận — để bảo toàn lợi thế mong manh trước Juventus. Sự tự tin được củng cố khi Isaksen, lần đầu xuất phát mùa này, thể hiện đúng nhịp độ thi đấu và góp phần vào nhịp pressing/thoát pressing mà tập thể đã chuẩn bị trong các buổi tập gần đây, qua đó tạo tiền đề cho chiến thắng tối thiểu.

Phân tích nhân sự: Basic trở lại, Isaksen gây bất ngờ

Theo Sarri, Basic “từng đánh mất phương hướng và bị loại khỏi đội hình, nhưng khi chúng tôi cần, cậu ấy đã sẵn sàng và thể hiện rất tốt”. Việc tiền vệ người Croatia lập công ở trận gặp Juventus không chỉ giải cơn khát bàn thắng cho đội mà còn cho thấy sự trưởng thành về bản lĩnh như chính HLV mô tả.

Với Isaksen, bối cảnh còn đặc biệt hơn: cầu thủ người Đan Mạch đã phải nghỉ cả mùa hè vì mắc bệnh sốt tuyến và phải cách ly để tránh lây cho đồng đội. Sarri cho biết trong các buổi tập gần đây ông có thấy Isaksen cải thiện thể lực, nhưng “không ngờ lại đạt đến mức này”. Lập tức, Isaksen được ghi nhận bằng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận từ Football Italia.

Thống kê quan trọng

Kết quả: Lazio 1-0 Juventus.

Bàn thắng: Toma Basic.

Gustav Isaksen: lần đầu đá chính mùa này; được Football Italia bầu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Chuỗi trận: Lazio bất bại 4 trận gần nhất (thắng Genoa, Juventus; hòa Torino, Atalanta).

Bảng xếp hạng Serie A: Lazio kém Juventus 1 điểm.

Phản ứng sau trận của Maurizio Sarri

Sarri nói với DAZN Italia: “Chúng tôi đã phải chịu đựng, nhưng không đến mức quá khó khăn. Toàn đội đã chiến đấu đầy hi sinh và cũng thể hiện được chất lượng chơi bóng. Tôi rất hạnh phúc cho các cầu thủ và người hâm mộ.”

Về Basic, Sarri nhấn mạnh: “Cậu ấy từng đánh mất phương hướng và bị loại khỏi đội hình, nhưng khi chúng tôi cần, cậu ấy đã sẵn sàng và thể hiện rất tốt. Basic trưởng thành hơn về bản lĩnh và đang giúp ích rất nhiều cho đội. Tất cả chúng tôi đều cảm ơn cậu ấy.”

Về Isaksen, ông thừa nhận: “Trong các buổi tập gần đây, tôi thấy Isaksen cải thiện thể lực, nhưng không ngờ lại đạt đến mức này. Màn trình diễn hôm nay khiến cả ban huấn luyện phải ngạc nhiên.”

Tác động và chặng kế tiếp

Ba điểm trước Juventus giúp Lazio củng cố đà tiến bộ, khi chuỗi bất bại chạm mốc bốn trận và khoảng cách với chính Juventus chỉ còn 1 điểm. Ở vòng đấu tới, đội bóng của Sarri sẽ gặp Pisa — cơ hội để tiếp tục duy trì nhịp thắng và kiểm soát đà leo bảng.