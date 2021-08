LĐLĐ tỉnh hỗ trợ hơn 200 triệu đồng cho đội ngũ cán bộ y tế vào Nam chống dịch

Số tiền 201 triệu đã được đại diện Ban Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh trực tiếp trao cho lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An. Tại buổi làm việc, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kha Văn Tám đã thăm hỏi, nắm bắt tình hình phòng, chống dịch của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ của đơn vị tại các địa bàn trong tỉnh, cập nhật tình hình của những cán bộ y tế đang làm nhiệm vụ tại các tỉnh phía Nam và chia sẻ với những khó khăn, nguy hiểm mà các chiến sĩ áo trắng đang phải đối đầu.

Trong 201 cán bộ y tế vào Nam làm nhiệm vụ chống dịch có 111 người đang ở TP. Hồ Chí Minh, 60 người ở Bình Dương và 30 người ở Đồng Nai. Tham gia chống dịch, đội ngũ cán bộ y tế phải đối mặt với nhiều rủi ro về sức khỏe, gặp muôn vàn khó khăn vất vả, thiếu ăn, thiếu ngủ hàng tháng trời.

Thay mặt đoàn viên công đoàn và người lao động ngành Y tế, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cám ơn sự hỗ trợ kịp thời của tổ chức công đoàn nói chung và sự quan tâm đặc biệt trong thời gian qua của Công đoàn Nghệ An nói riêng. Đây là nguồn động viên, cổ vũ tinh thần to lớn, tiếp thêm sức mạnh, động lực cho các y, bác sỹ trên tuyến đầu chiến thắng dịch bệnh Covid-19. Thời gian tới, trước tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 còn hết sức phức tạp, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên diện rộng, số lượng ca nhiễm tăng cao, Sở Y tế sẽ phát huy vai trò nòng cốt, chung sức, đồng lòng cùng các tỉnh phía Nam vững vàng trên tuyến đầu phòng, chống dịch