Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp đào tạo theo chương trình chuyển giao từ Australia

Tham dự buổi lễ có các đại biểu: ông Chris Ho - Giám đốc dự án đào tạo chuyển giao từ Học viện Chisholm (Australia); TS. Nguyễn Trường Giang - Hiệu trưởng và các thầy, cô trong Ban Giám hiệu, đại diện các Khoa của Trường Cao đẳng Du lịch - Thương mại Nghệ An; Lãnh đạo 3 doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Du lịch Phucgroup, Công ty Du lịch Thái Sơn, Khách sạn Mường Thanh Cửa Lò.

Tại buổi lễ, 24 tân cử nhân nghề Quản trị nhà hàng và 23 cử nhân nghề Hướng dẫn du lịch đã được TS. Nguyễn Trường Giang - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch - Thương mại Nghệ An trao bằng tốt nghiệp cử nhân Cao đẳng của Việt Nam và ông Chris Ho - Giám đốc dự án đào tạo đã trao bằng tốt nghiệp của Học viện Chisholm (Australia).

Kết thúc buổi lễ là phần ký tiếp nhận sinh viên thuộc 2 lớp của 3 doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Du lịch Phucgroup, Công ty Du lịch Thái Sơn, Khách sạn Mường Thanh Cửa Lò.

6 sinh viên xuất sắc được lãnh đạo 2 trường tặng Giấy khen.

Theo báo cáo tổng kết khóa học, đến thời điểm hiện tại có 45 sinh viên đạt trình độ B1 châu Âu, 2 sinh viên đạt trình độ B2 châu Âu, 4 sinh viên đã có chứng chỉ IELTS 5.0 - 6.0. Kết thúc khóa học có 6 bạn học nâng cao tại Úc, 17 bạn đi làm việc tại nước ngoài, 22 bạn làm việc trong nước và 2 bạn tự khởi nghiệp. Tổng 47 bạn sinh viên tốt nghiệp và được cấp 2 bằng tốt nghiệp Cao đẳng (Bằng của Việt Nam do Trường Cao đẳng Du lịch - Thương mại Nghệ An cấp, Bằng của Australia do học viện Chisholm cấp) trong đó có 25 bạn được cấp bằng loại Giỏi.