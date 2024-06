Sau hơn một tuần diễn ra sôi nổi, Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26 - năm 2024 đã chính thức khép lại. Lễ bế mạc được truyền hình trực tiếp trên truyền hình FPT Play, Báo Nghệ An điện tử và các nền tảng số của Báo Nghệ An.

Lễ bế mạc và trao giải Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26 - năm 2024