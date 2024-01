Lê Đình Long Vũ và những dấu ấn tại Giải U23 Đông Nam Á

Tại trận đấu thuộc lượt về thứ 2 vòng loại U19 Quốc gia 2024, U19 Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước U19 SHB Đà Nẵng. Cuộc đọ sức này có ý nghĩa then chốt, quyết định đến vé đi tiếp vào vòng chung kết của đội bóng xứ Nghệ. Bởi sau chiến thắng đó, U19 Sông Lam Nghệ An gần như đã hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng loại.

Long Vũ trong màu áo đội tuyển U17 Việt Nam. Ảnh: Đức Anh

Đáng chú ý ở trận đấu này, ngôi sao trẻ của bóng đá xứ Nghệ - Lê Đình Long Vũ đã tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số cho U19 Sông Lam Nghệ An. Pha lập công được xuất phát sau tình huống hậu vệ Bùi Thanh Đức đi bóng xuống đáy biên trái rồi trả ngược vào trong. Long Vũ bằng sự nhạy cảm đã xâm nhập vòng cấm, rồi thực hiện pha ra chân trái điệu nghệ, khiến thủ thành của SHB Đà Nẵng dù đã rất nỗ lực vẫn phải vào lưới nhặt bóng. Bàn thắng đó đã góp phần giúp U19 Sông Lam Nghệ An giành được 3 điểm trước đội bóng sông Hàn.

Không chỉ ghi bàn tại trận đấu với SHB Đà Nẵng, Long Vũ còn đóng vai trò là linh hồn trên hàng công của U19 Sông Lam Nghệ An. Nhằm tránh khả năng bắt bài từ đối thủ, huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng đã để Long Vũ chơi như một tiền vệ tự do. Tùy vào từng tình huống lên bóng, cầu thủ gốc Hà Tĩnh có thể linh hoạt trong cách di chuyển để trở thành một tiền vệ phải, hoặc tiền vệ trái, hay một tiền vệ con thoi. Với tư duy, khả năng xử lý bóng thuần thục, Long Vũ đã châm ngòi cho nhiều đợt tấn công sắc nét của U19 xứ Nghệ. Nếu may mắn hơn thì trong cuộc đối đầu với U19 SHB Đà Nẵng, Long Vũ và đồng đội đã có thể ghi thêm nhiều bàn thắng nữa cho U19 Sông Lam Nghệ An.

Long Vũ trong màu áo U19 Sông Lam Nghệ An thi đấu tại Giải U19 Quốc gia 2024. Ảnh: Đức Anh

Long Vũ chia sẻ: “Trong các trận đấu đã qua tại vòng loại U19 Quốc gia 2024, tôi thấy mình đã thể hiện được phong độ khá tốt ở trận lượt về gặp SHB Đà Nẵng. Tôi rất vui vì mình đã góp công giúp đội nhà đặt 1 chân vào vòng chung kết Giải U19 Quốc gia 2024”.

Sau 6 trận đã đấu tại vòng loại U19 Quốc gia 2024, Long Vũ được ra sân 5 trận. Chỉ duy nhất trận đấu gặp đội bóng yếu nhất bảng U19 Quảng Ngãi, huấn luyện viên Huy Hoàng không đưa cầu thủ sinh năm 2006 vào sân thi đấu. Cũng dễ hiểu bởi ban huấn luyện U19 xứ Nghệ muốn giữ chân cầu thủ này cho những trận quan trọng phía sau. Trong 5 lần được ra sân, Long Vũ ghi được 4 bàn thắng, trong đó cầu thủ sinh năm 2006 lập được cú hattrick tại trận đấu mở màn vòng loại U19 Quốc gia 2024, khi U19 Sông Lam Nghệ An gặp U19 Quảng Ngãi. Các trận đấu còn lại tuy Long Vũ không ghi được bàn thắng, nhưng là cầu thủ đóng vai trò kiến thiết lối chơi cho U19 xứ Nghệ. Hiện Long Vũ đang được xem là một trong những chân sút quan trọng nhất của U19 Sông Lam Nghệ An.

Tiền vệ sinh năm 2006 chia sẻ: “Trong chặng đường đã qua của mùa giải năm nay, chúng tôi đã thi đấu nỗ lực và sớm đặt một chân vào vòng chung kết Giải U19 Quốc gia 2024. Tuy nhiên thời gian tới, chúng tôi cần thi đấu gắn kết, hiệu quả hơn nữa. Tại mùa giải này, tôi đặt mục tiêu sẽ quyết tâm để cùng U19 xứ Nghệ đi đến trận đấu cuối cùng”.

Nhìn lại năm 2023, có thể thấy Long Vũ đã đạt được những dấu mốc hết sức quan trọng. Trong đó, cầu thủ sinh năm 2006 lần đầu tiên góp mặt tại đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tại Giải U23 Đông Nam Á năm 2023. Tại giải đấu này dù chỉ mới bước sang tuổi 17, nhưng Long Vũ đã có 2 lần được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tung vào sân. Cụ thể, tại trận đấu giữa U23 Việt Nam và Philippine, Long Vũ được chơi trong đội hình chính thức. Trận đấu sau đó kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về U23 Việt Nam.

Đặc biệt, trong trận chung kết gặp U23 Indonesia, Lê Đình Long Vũ được vào sân từ băng ghế dự bị. Những phút có mặt trên sân, tiền vệ trẻ Sông Lam Nghệ An đã tạo nên nhiều khó khăn cho hàng thủ đối phương. Để rồi sau đó, U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Indonesia trên loạt đá luân lưu 11m.

Chức vô địch U23 Đông Nam Á cùng U23 Việt Nam là danh hiệu đầu tiên của Long Vũ ở cấp độ đội tuyển.

Cũng trong năm 2023, tên tuổi của Long Vũ đã được nhiều khán giả biết đến khi anh lọt vào danh sách 60 cầu thủ sinh năm 2006 có tiềm năng trên khắp thế giới do báo Anh bầu chọn. Lê Đình Long Vũ là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt.

Trong phần giới thiệu về Lê Đình Long Vũ trên Guardian, nhà báo John Duerden viết: "Cậu ấy gây ấn tượng lớn ở giải U17 châu Á, đến nỗi được gọi lên U23. Tốc độ, hình thể nhỏ con, khả năng rê dắt và tạt bóng vào cấm địa của Long Vũ khiến nhiều người so sánh cậu với Phil Foden. Các cầu thủ trẻ Việt Nam thường không tiến bộ nhiều như kỳ vọng, nhưng Long Vũ có thể tiến rất xa nếu được huấn luyện đúng đắn".

Có thể nói, chặng đường để trở thành một ngôi sao bóng đá vẫn còn nhiều chông gai mà Long Vũ cần phải vượt qua. Hy vọng cầu thủ sinh năm 2006 không thỏa mãn với những thành công đã đạt được, nỗ lực hơn nữa để sớm khẳng định được giá trị của mình tại Sông Lam Nghệ An.