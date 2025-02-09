Văn hóa Lễ duyệt binh ngày 3/9 của Trung Quốc sẽ trưng bày loạt vũ khí tối tân Lễ duyệt binh ngày 3/9 của Trung Quốc sẽ trưng bày loạt vũ khí tối tân gồm tên lửa siêu thanh DF-17, vũ khí laser, robot chiến trường và máy bay tàng hình J-35, tất cả đều tự sản xuất.

Tên lửa siêu thanh DF-17 - Vũ khí "xuyên thủng" phòng thủ

Tên lửa đạn đạo tầm trung DF-17 là một trong những tâm điểm chú ý. Với phương tiện lượn siêu thanh, nó có khả năng bay ở rìa khí quyển, thay đổi hướng liên tục, tạo ra quỹ đạo phức tạp khiến hệ thống phòng thủ đối phương khó theo dõi và đánh chặn.

DF-17 được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công chính xác trong mọi điều kiện thời tiết.

Robot sói và thiết bị không người lái đa chiến trường

Trung Quốc sẽ giới thiệu thế hệ robot chiến trường mới, bao gồm "sói robot" bốn chân thông minh có khả năng di chuyển theo bầy, mang vác tải trọng và hỗ trợ bộ binh trên địa hình phức tạp.

Bên cạnh đó là các phương tiện không người lái trên mặt nước (USV) và dưới nước (UUV) cỡ lớn, đa chức năng, có khả năng mang theo vũ khí và triển khai các cuộc tấn công có mục tiêu.

Máy bay tàng hình J-35 và J-20S gia nhập biên chế

Lực lượng không quân hải quân trình làng các mẫu máy bay mới, đánh dấu bước phát triển quan trọng. Máy bay chiến đấu tàng hình J-35 được đánh giá rất phù hợp để tích hợp hoạt động trên tàu sân bay.

Máy bay chiến đấu tàng hình J-35 của Trung Quốc

Phiên bản J-20S hai chỗ ngồi cũng được mong đợi, với khả năng phối hợp tác chiến vượt trội cùng máy bay không người lái.

Tiêm kích tàng hình J-20 Trung Quốc

Vũ khí năng lượng định hướng: Laser và vi sóng chống UAV

Cuộc duyệt binh cũng sẽ trưng bày vũ khí laser và vũ khí vi sóng công nghệ cao, có khả năng vô hiệu hóa hàng loạt UAV mục tiêu nhỏ, chậm, bay thấp. Những vũ khí này không cần bắn đạn, giúp tối đa hóa hiệu quả và giảm thiểu chi phí tác chiến, đã bước vào giai đoạn ứng dụng thực tế.

Tất cả vũ khí được giới thiệu đều do Trung Quốc tự phát triển và sản xuất, phản ánh mức độ tự động hóa và thông tin hóa cao, theo thông tin từ China Daily. Sự kiện kéo dài 70 phút này là dịp để nước này phô diễn sự tiến bộ trong thích ứng công nghệ và chiến tranh hiện đại.