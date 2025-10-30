Lê Hoàng (The Men): Sự nghiệp CEO và cơ ngơi 80 tỷ đồng Sau thời gian tạm ngưng ca hát, Lê Hoàng của nhóm The Men đã xây dựng sự nghiệp kinh doanh vững chắc, sở hữu khối tài sản đáng nể và có một gia đình viên mãn bên vợ và hai con.

Từ sân khấu âm nhạc đến thương trường

Sau thành công của hai liveshow tại TP.HCM và Quảng Ninh, nhóm nhạc The Men, gồm hai thành viên Lê Hoàng và Tiến Dũng, đã có sự trở lại ấn tượng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trong giai đoạn nhóm tạm ngưng hoạt động, Lê Hoàng đã chuyển hướng sang kinh doanh và gặt hái được nhiều thành công.

Khoảng năm 2016, khi hoạt động âm nhạc của The Men chững lại, Lê Hoàng đã chuyên tâm vào lĩnh vực kinh doanh. Anh thành lập công ty chuyên về mỹ phẩm và bất động sản. Trước đó, từ năm 2011, anh đã có kinh nghiệm đầu tư vào phòng thu và nhà đất.

Giai đoạn đại dịch Covid-19 mang đến nhiều thách thức, công ty của anh đối mặt với việc doanh thu giảm 30-50% và phải cắt giảm nhân sự từ 23 xuống còn hơn 10 người. Dù vậy, anh vẫn nỗ lực duy trì hoạt động.

Khối tài sản đáng nể và triết lý đầu tư

Năm 2020, gia đình Lê Hoàng chuyển về sống tại căn nhà thứ năm ở đường Hoa Cau, phường Cầu Kiệu, TP.HCM. Cơ ngơi này có diện tích 164m², gồm 1 tầng trệt và 5 lầu, với tổng diện tích sử dụng gần 1.000m².

Nhà 5 tầng ở phường Cầu Kiệu, TP.HCM của vợ chồng Lê Hoàng - Việt Huê. Ảnh: FBNV

Giá trị của bất động sản này đã tăng đáng kể theo thời gian. Từ mức giá rao bán 22-26 tỷ đồng vào năm 2019, giá trị căn nhà đã tăng lên 40 tỷ đồng sau một năm. Hiện tại, các chuyên gia ước tính giá trị của nó có thể dao động từ 65-80 tỷ đồng.

Ngôi nhà có nội thất sang trọng, vừa để ở, vừa đặt trụ sở công ty. Ảnh: FBNV, tư liệu

Lê Hoàng chia sẻ, anh từng có đam mê với xe hơi nhưng một trải nghiệm đã thay đổi hoàn toàn quan điểm đầu tư của anh. Anh kể lại việc mua một chiếc xe Porsche và một căn hộ cùng giá 3 tỷ đồng. Sau một năm, chiếc xe bị lỗ 1 tỷ trong khi căn hộ lại sinh lời hơn 1 tỷ. Kể từ đó, anh quyết định tập trung đầu tư vào bất động sản.

Tổ ấm viên mãn và nguyên tắc "giữ lửa" hôn nhân

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Lê Hoàng có một gia đình hạnh phúc bên vợ là Việt Huê và hai con trai. Dù bận rộn, vợ chồng anh luôn dành thời gian chất lượng cho gia đình.

Tổ ấm hạnh phúc của Lê Hoàng. Ảnh: FBNV

Gia đình anh có quy tắc sinh hoạt chung từ 19h đến 21h30 mỗi ngày. Trong khoảng thời gian này, mọi công việc đều được gác lại để tập trung dạy dỗ và vui chơi cùng các con. Nam ca sĩ trực tiếp dạy con Toán và tiếng Việt, trong khi tiếng Anh do gia sư người Mỹ đảm nhiệm.

Một thói quen đặc biệt của hai vợ chồng là buổi ăn khuya vào thứ Tư hàng tuần. Đây là dịp để họ chia sẻ những vướng mắc và củng cố tình cảm. Lê Hoàng cho rằng để giữ gìn hôn nhân, cả hai cần giảm bớt cái tôi, tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau.

Lê Hoàng hài lòng với những gì đang có. Ảnh: FBNV

Khi trở lại với âm nhạc, Lê Hoàng cảm thấy thoải mái hơn vì không còn áp lực về kinh tế. Anh quan niệm: "Nghệ sĩ sướng nhất khi chỉ tập trung vào âm nhạc, không phải tính toán chuyện bán vé, lời lỗ". Dù đạt được nhiều thành tựu, anh vẫn khiêm tốn cho rằng mình chỉ đang trong giai đoạn xây dựng nền tảng cho tương lai.