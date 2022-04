Lễ hội Làng Sen năm 2022 được tổ chức quy mô cấp tỉnh, diễn ra trong 3 ngày

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Làng Sen nhân kỷ dịp niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022).

Lễ hội Làng Sen năm 2022 được tổ chức nhằm thể thiện tấm lòng thành kính và biết ơn của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Đồng thời, lễ hội là dịp để đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh quê hương Nghệ An với cả nước và bạn bè quốc tế.

Lễ hội Làng Sen năm 2022 sẽ diễn ra từ 17 - 19/5 với nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa. Ảnh tư liệu

Chủ đề của Lễ hội được xác định là tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các giá trị văn hóa Làng Sen, quê hương Nam Đàn; ca ngợi quê hương Nghệ An đổi mới, hội nhập và phát triển.

Theo kế hoạch, Lễ hội Làng Sen năm 2022 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra trong 3 ngày (từ 17-19/5) tại thành phố Vinh và huyện Nam Đàn. Lễ hội gồm phần lễ và phần hội, phần lễ gồm các hoạt động: Lễ dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường Hồ Chí Minh; Lễ dâng hoa, dâng hương ở Khu Di tích Kim Liên và Đền Chung Sơn; Lễ rước ảnh Bác; Lễ khai mạc và tổng kết lễ hội.

Chương trình Liên hoan Tiếng hát Làng Sen là điểm nhấn của Lễ hội Làng Sen. Ảnh tư liệu

Phần hội gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao: Liên hoan Tiếng hát Làng Sen; Hội thi “Người đẹp Làng Sen”; trưng bày chuyên đề ảnh về Bác Hồ; trình diễn Dân ca ví, giặm; tổ chức cuộc thi ảnh online “Hello Nam Đàn”; trình diễn áo dài sen; trưng bày, giới thiệu văn hóa ẩm thực, các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Nghệ An; tổ chức hội trại, chiếu phim, trò chơi dân gian; thi đấu bóng chuyền và võ cổ truyền…

Đặc biệt, tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Biểu diễn tổ chức Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc tại tỉnh Nghệ An đúng vào dịp diễn ra Lễ hội Làng Sen. Chương trình khai mạc Liên hoan được kết hợp với khai mạc Lễ hội Làng Sen do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Nghệ An tổ chức tại Sân vận động Làng Sen vào tối ngày 17/5/2022.

Hội thi "Người đẹp Lễ hội Làng Sen" luôn thu hút sự quan tâm của công chúng. Ảnh tư liệu Chương trình Lễ hội Làng Sen năm 2022 sẽ có nhiều hoạt động thi đấu thể thao sôi nổi, hấp dẫn. Ảnh tư liệu

Chương trình bế mạc Lễ hội và Chung kết trao giải trình diễn áo dài Sen được tổ chức vào tối 19/5/2022 tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Dịp này, các công trình du lịch văn hóa thuộc quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt - Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, Nam Đàn và Thác 9 tầng tại Khu mộ bà Hoàng Thị Loan sẽ được khởi công xây dựng.