Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ kỷ niệm 91 năm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở miền Tây Nghệ An

Vào đầu năm 1931, xứ ủy Trung kỳ, Tỉnh ủy Nghệ An cử các đồng chí Lê Xuân Đào, Nguyễn Hữu Bình, Lê Mạnh Duyệt trực tiếp xây dựng cơ sở Đảng đầu tiên tại Con Cuông. Tháng 4/1931, tại ngôi nhà sàn của cụ Vi Văn Khang, Chi bộ Đảng xã Môn Sơn được thành lập, do đồng chí Vi Văn Khang làm Bí thư. Đây chính là Chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập ở địa bàn miền núi, vùng cao của Nghệ An. Ngôi nhà cũng là địa điểm hội họp, nơi in ấn tài liệu, truyền đơn và là nơi làm việc của nhiều cán bộ Xứ ủy, Tỉnh ủy. Trong ảnh: Du khách tham quan nhà cụ Vi Văn Khang. Ảnh H.T