Lễ khai giảng đặc biệt của Nghệ An tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu

Các đại biểu tham dự buổi lễ khai giảng. Ảnh: Thành Cường



Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Cùng dự có các đồng chí: Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Năm học đặc biệt chưa từng có trong tiền lệ

Trong một bối cảnh đặc biệt, lễ khai giảng năm nay chỉ có 8 học sinh đến từ các trường tiểu học và THCS Hưng Dũng, Trường THCS Đặng Thai Mai, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đại diện cho hơn 850.000 học sinh trên toàn tỉnh cùng tham dự.

Năm học 2021 - 2022 là một năm học chưa có trong tiền lệ khi trên cả nước dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và tại nhiều địa phương, trong đó có Nghệ An học sinh chưa thể đến trường và phải chuyển sang hình thức học trực tuyến. Mặc dù rất nhiều khó khăn nhưng năm học này ngành Giáo dục Nghệ An vẫn quyết tâm nỗ lực cố gắng “tạm dừng đến trường nhưng không dừng học”.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành đọc Thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi toàn bộ ngành Giáo dục. Ảnh: Thành Cường Với ý nghĩa trên, tại lễ khai giảng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành đã đọc Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh, cùng các em học sinh, sinh viên nhân dịp khai giảng năm học mới.

Mặc dù trong thời điểm hiện nay, ngành Giáo dục cả nước đang trong thời điểm hết sức khó khăn nhưng vượt lên những thách thức, lá thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi gắm niềm tin, hy vọng và quyết tâm cho năm học 2021 - 2022. Qua đó, để thực hiện mục tiêu “không để một trẻ em nào, đặc biệt là các em ở vùng dịch, vùng sâu, vùng xa, những em có hoàn cảnh khó khăn, bị mất hoàn toàn cơ hội học tập vì đại dịch và càng không để nền giáo dục Việt Nam vì dịch bệnh mà không thể hoàn thành cam kết, trọng trách, sứ mệnh của mình trước Tổ quốc và Nhân dân”.

Thầy giáo Ngô Sỹ Thủy - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đọc diễn văn tại lễ khai giảng. Ảnh: Thành Cường

Thay mặt cho hơn 53.000 cán bộ, giáo viên trong toàn ngành Giáo dục, phát biểu tại lễ khai giảng, thầy giáo Ngô Sỹ Thủy - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã đọc diễn văn lễ khai giảng. Trong đó đã nêu bật những thành tựu của ngành Giáo dục Nghệ An trong năm học 2020 - 2021 khi Nghệ An tiếp tục ở vị trí tốp đầu toàn quốc về học sinh giỏi với 5 Huy chương Vàng và Bạc tại các Kỳ thi Olympic khu vực và Quốc tế. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao. Công tác phổ cập giáo dục, khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được chuyển biến tích cực. Toàn ngành triển khai hiệu quả việc xây dựng các mô hình giáo dục mới theo hướng hội nhập khu vực và quốc tế. Đây cũng là tiền đề và tạo niềm tin để ngành Giáo dục Nghệ An bước vào năm học mới với niềm hy vọng về những thành quả tốt đẹp.

Dù trong hoàn cảnh khó khăn nào thì sự nghiệp giáo dục vẫn phải tiến lên phía trước

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chia sẻ với toàn ngành Giáo dục khi phải bước vào năm học mới trong một bối cảnh đặc biệt. Đây cũng là một lễ khai giảng chưa từng có trong lịch sử, theo hình thức trực tuyến trong toàn tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu tại buổi lễ khai mạc. Ảnh: Thành Cường

Dịch bệnh cũng đã ảnh hưởng đến toàn ngành Giáo dục trong 2 năm nay và “đã có tác động sâu sắc mọi mặt đời sống xã hội, đe dọa và ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp dạy học”. Tuy nhiên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã khẳng định, trong thời gian qua với quyết tâm cao trong công tác phòng, chống dịch, với những quyết định rất mạnh dạn nhưng chính xác, sáng suốt, những biện pháp linh hoạt, sáng tạo của ngành Giáo dục và cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng sự đồng lòng ủng hộ, sẻ chia của nhân dân, của các bậc phụ huynh, Nghệ An đã có một năm học thành công.

Qua đó, đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng biểu dương những thành tích trong sự nghiệp dạy học của tỉnh nhà và gửi lời cảm ơn tới các cô giáo, thầy giáo, cán bộ, nhân viên ngành Giáo dục, tới hệ thống chính trị và nhân dân đã đồng lòng, chung sức, chia sẻ khó khăn, vượt qua thử thách và đạt được những thành quả quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Thành Cường

Trong bối cảnh hiện tại, đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng cho rằng, năm học 2021 - 2022 bắt đầu trước rất nhiều thử thách lớn cần phải giải quyết. Đó là tiến hành các hoạt động dạy học trong bối cảnh dịch Covid-19 lan nhanh với những biến thể nguy hiểm, nó đe dọa làm gián đoạn các hoạt động xã hội bất cứ lúc nào và đe dọa an toàn đến tính mạng, sức khỏe. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chia sẻ với nỗi lo lắng của phụ huynh, học sinh nhưng đồng thời cũng khẳng định dù trong hoàn cảnh nào thì “không thể để các cháu thất học và cần phải tiếp cận vấn đề theo hướng tích cực nhất trong từng hoàn cảnh cụ thể để sự nghiệp giáo dục tiếp tục tiến lên phía trước”.

Những học sinh lớp 10 của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu vinh dự được dự lễ khai giảng đầu tiên của bậc THPT. Ảnh: Thành Cường

Với tính chất đặc thù trên, trước thềm năm học mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông mong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp phải hết sức quan tâm, dành những điều tốt đẹp, thuận lợi nhất về tinh thần, vật chất cho sự nghiệp dạy học của ngành Giáo dục tỉnh nhà.

Bên cạnh đó, mong tầng lớp nhân dân, các bậc phụ huynh tiếp tục đồng lòng, tin tưởng, sẻ chia, thấu hiểu, triệt để khắc phục tâm lý khoán trắng việc giáo dục con trẻ cho nhà trường và cùng ghé vai, chung sức với ngành Giáo dục để vượt qua khó khăn bởi “vai trò của gia đình, xã hội là hết sức quan trọng để quyết định chất lượng, kết quả giáo dục”.

Về phía ngành Giáo dục, đồng chí Nguyễn Văn Thông đề nghị các cơ sở giáo dục và đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên cần tiếp tục phát huy tính linh hoạt, sáng tạo, khoa học trong công tác quản lý cũng như trong công tác truyền thụ kiến thức, trong sự nghiệp “trồng người cao cả”. Việc tổ chức dạy học ở các tình huống đặc biệt như khi có dịch bệnh, lũ lụt phải phù hợp với từng vùng, thậm chí từng nhóm học sinh.

Học sinh tiểu học thành phố Vinh tham dự lễ khai giảng. Ảnh: Thành Cường

Tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng dành những lời gửi gắm tới học sinh. Đề cập đến vấn đề “áp lực” trong sự học, đồng chí cũng chia sẻ về những vất vả của học sinh khi phải “đứng trước những kỳ vọng, những mong muốn, của người lớn, đứng trước sức ép từ chương trình”.

Tuy vậy, dù trong hoàn cảnh nào, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng mong muốn “các cháu phải vượt qua những khó khăn riêng để thực hiện những mục tiêu chung của trường, lớp, thậm chí là của địa phương”. Đồng thời cũng hy vọng học sinh tỉnh nhà phát huy mạnh mẽ tinh thần hiếu học của người dân xứ Nghệ, vượt qua được những khó khăn và “chấp nhận thử thách để tìm cách vượt qua và tìm lời giải trong từng tình huống để hình thành và trau dồi kỹ năng sống và xa hơn nữa là để sáng tạo”.

Đây là lần đầu tiên lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp qua sóng truyền hình. Ảnh: Thành Cường

Về phía cấp ủy, chính quyền và xã hội sẽ cố gắng tối đa để dành những gì tốt đẹp nhất cho các cháu học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Thông đã chính thức đánh trống khai giảng năm học mới, năm học 2021 - 2022 với nhiều thách thức, khó khăn nhưng tất cả đều hy vọng ngành Giáo dục Nghệ An tiếp tục tăng tốc, giữ vững những thành tích đã đạt được, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép "vừa hoàn thành nhiệm vụ giáo dục, vừa phòng chống dịch bệnh"./.