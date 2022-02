Lễ ký kết tín dụng thực hiện Dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 được Quốc hội và Chính phủ thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 và Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/3/2018.



Dự án này do Công ty TNHH Hòa Hiệp và các đối tác thi công, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế - xã hội, chính trị to lớn, giúp cải thiện hạ tầng giao thông, kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị trong vùng kinh tế trọng điểm, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ ký kết Hợp đồng tín dụng Dự án thành phần đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Ảnh: Tiến Đông

Ông Phạm Đình Hạnh - Giám đốc Công ty TNHH Hòa Hiệp - đại diện cho liên danh các nhà đầu tư phát biểu cam kết thực hiện dự án một nhanh chóng, đảm bảo chất lượng và sớm đưa vào vận hành, khai thác. Ảnh: Tiến Đông Dự án này đi qua 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh với tổng chiều dài 48,3km. Để phù hợp với nhu cầu vận tải, giai đoạn 1 của dự án được phân kỳ đầu tư với quy mô 4 làn xe; vận tốc thiết kế 80km/h. Trên tuyến xây dựng đồng bộ các công trình và tiện ích hiện đại, trong đó có hầm Thần Vũ nối Diễn Châu - Nghi Lộc dài khoảng 1.131m và cầu Hưng Đức bắc qua sông Lam có tổng chiều dài khoảng 4km.

Dự án này có tổng vốn đầu tư khoảng 11.157,82 tỷ đồng, trong đó vốn nhà đầu tư huy động khoảng 5.090,09 tỷ đồng, nguồn vốn nhà nước tham gia khoảng 6.067,73 tỷ đồng. Thời gian xây dựng là 36 tháng, và thời gian vận hành khai thác hoàn vốn khoảng 16 năm 6 tháng 8 ngày.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Đình Hạnh - Giám đốc Công ty TNHH Hòa Hiệp, đại diện của các nhà đầu tư thực hiện dự án này cho biết: Trong thời gian qua, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đã tích cực tìm kiếm nguồn vốn tín dụng và đã được các Ngân hàng hợp vốn tài trợ cho dự án. Trong đó bao gồm: Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam (BIDV), Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (Agribank), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Bắc Á phê duyệt tài trợ vốn cho dự án với hạn mức 3.560 tỷ đồng.

Ông Trần Minh Tính - Giám đốc BIDV chi nhánh Nghệ An hy vọng bằng năng lực và kinh nghiệm của mình, các nhà đầu tư sẽ thực hiện dự án một cách hiệu quả nhất. Ảnh: Tiến Đông Ông Trần Minh Tính - Giám đốc BIDV chi nhánh Nghệ An cho biết: Sau một thời gian làm việc tích cực và sự phối hợp chặt chẽ của các ngân hàng, nguồn tín dụng đã được sẵn sàng để các nhà đầu tư triển khai. Ông Tính cũng hy vọng rằng bằng năng lực và kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực giao thông vận tải, các nhà đầu tư sẽ sớm hoàn thành dự án đưa vào vận hành, khai thác.



Ông Lê Kim Thành - Vụ trưởng Vụ Đối tác công tư, Bộ GTVT yêu cầu các nhà đầu tư, nhà thầu thi công phải phát huy trách nhiệm của mình trong việc thi công dự án, đảm bảo đúng thời gian, chất lượng công trình. Ảnh: Tiến Đông Dự án thành phần đầu tư xây dựng đường cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt là một trong những dự án đầu tiên trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng phần vốn góp Nhà nước để đánh giá tài chính thương mại. Dự án triển khai với nhiều giải pháp khắc phục các tồn tại của các dự án BOT trước đây. Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ ký kết, ông Lê Kim Thành - Vụ trưởng Vụ Đối tác công tư, Bộ GTVT nhấn mạnh, đây là dự án có tổng thời gian thi công dài nhất 36 tháng, với nhiều công trình đòi hỏi kỹ thuật cao như hầm Thần Vũ, cầu Đức Hưng. Bên cạnh đó, dự án này Nhà nước cũng đã hỗ trợ toàn bộ kinh phí GPMB và một phần chi phí xây dựng để tăng tính khả thi. Dự án cũng được xây dựng mới đảm bảo sự lựa chọn cho người sử dụng; mức phí dịch vụ sử dụng đường bộ được xác định ngay từ ban đầu để giảm rủi ro cho nhà đầu tư và ngân hàng cung cấp tín dụng. Đại diện các nhà đầu tư, ngân hàng cung cấp tín dụng ký kết hợp đồng tín dụng. Ảnh: Tiến Đông

Ông Thành cũng khẳng định, Bộ GTVT sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư hết mức có thể để dự án sớm hoàn thành. Tuy nhiên, các nhà đầu tư, các đơn vị thi công cần đảm bảo đúng thời gian, chất lượng cho công trình.