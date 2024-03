Lễ kỷ niệm 76 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - 9h sáng 11/3, Báo Nghệ An phối hợp Công an tỉnh tiến hành livestream Lễ kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 - 11/3/2024) và Công an tỉnh Nghệ An đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Được sự đồng ý của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào sáng 11/3/2024. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đối với Công an tỉnh nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung. Chương trình sẽ được Báo Nghệ An phối hợp Công an tỉnh livestream, truyền hình trực tiếp vào lúc 9h ngày 11/3 trên các nền tảng số Báo Nghệ An và Công an Nghệ An.

Công an tỉnh Nghệ An bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị trên địa bàn Nghệ An. Ảnh: Tư liệu

Ngày 7/2/2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký Quyết định số 158/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 2 đơn vị, trong đó có Công an tỉnh Nghệ An vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Công an Nghệ An đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm. Ảnh: Tư liệu

Đây là danh hiệu cao quý, ghi nhận, tôn vinh những cống hiến, hy sinh của lực lượng Công an tỉnh Nghệ An trong lịch sử 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.