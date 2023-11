Lê Mạnh Huy - từ cầu thủ lận đận đến huấn luyện viên triển vọng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sau 9 năm làm công tác huấn luyện, phải đến năm 2023, HLV Lê Mạnh Huy mới lần đầu tiên có chức vô địch với U13 Sông Lam Nghệ An. Đây cũng là nấc thang mới giúp anh tiến xa hơn trên con đường cầm quân tại đội bóng xứ Nghệ.

HLV Lê Mạnh Huy có một năm đầy thành công trong sự nghiệp cầm quân của mình. Ảnh: Đức Anh

LẬN ĐẬN NGHIỆP CẦU THỦ

Trước khi bước đến công tác huấn luyện, Lê Mạnh Huy từng là cầu thủ trưởng thành từ Sông Lam Nghệ An. Năm 2003, Mạnh Huy chính thức được đôn lên đội 1 để thi đấu V.League. Tuy nhiên, sau đó anh được đội bóng chủ quản cho Hòa Phát mượn.

Tại đội bóng mới, cầu thủ sinh năm 1986 có màn trình diễn chói sáng, qua đó, góp công giúp Hòa Phát thăng hạng lên chơi tại giải bóng đá cao nhất Việt Nam. Với thành công đó, Lê Mạnh Huy được huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đưa trở lại Sông Lam Nghệ An để thi đấu tại V.League 2004.

Tuy nhiên, khi trở lại đội bóng quê hương, Mạnh Huy thường xuyên gặp phải chấn thương nặng. Năm 2010, khi cảm thấy bản thân không còn cơ hội để hồi phục chấn thương dây chằng khớp gối, Mạnh Huy quyết định từ giã sân cỏ. Tuy nhiên, niềm đam mê với môn thể thao vua vẫn luôn cháy trong huyết quản của cầu thủ sinh năm 1986. Vì thế, anh quyết định theo đuổi nghiệp huấn luyện viên bóng đá.

Huấn luyện viên Lê Mạnh Huy cùng U13 Sông Lam Nghệ An giành chức vô địch U13 Quốc gia 2023. Ảnh: C.T.V

Bước chân vào lò đào tạo Sông Lam Nghệ An năm 2014, huấn luyện viên Lê Mạnh Huy may mắn được làm trợ lý cho thầy Lê Kỳ Phương. Và cũng chính bậc tiền bối này đã giúp Lê Mạnh Huy định hình cho mình phong cách huấn luyện, triết lý cầm quân riêng.

“Tôi đã tiếp nhận được rất nhiều bài học từ thầy Phương. Cách quản lý vận động viên, cách rèn dũa đạo đức cho từng cầu thủ, phương pháp truyền đạt kiến thức chuyên môn cho mỗi học trò... Phải khẳng định huấn luyện viên Lê Kỳ Phương là một trong những người có ảnh hưởng rất lớn đến công tác huấn luyện của tôi sau này” - Lê Mạnh Huy cho hay.

Sau 2 năm làm trợ lý cho huấn luyện viên Lê Kỳ Phương, Lê Mạnh Huy tiếp tục được HLV Nguyễn Văn Thịnh dìu dắt. Đây là quãng thời gian giúp Mạnh Huy tích lũy kinh nghiệm trong việc đọc đấu pháp, cách thức phá lối chơi của đối phương, cách chọn thời điểm để “ra đòn”... Sau này Lê Mạnh Huy còn được nhận thêm sự trợ giúp từ các huấn luyện viên khác như Quang Trường hay Văn Tiến.

Lê Mạnh Huy tâm sự: “Tôi may mắn vì đã nhận được sự chỉ bảo tận tình từ các bậc tiền bối. Đó cũng là nền móng giúp tôi vững bước trên con đường trở thành huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp”.

Trước khi trở thành huấn luyện viên trưởng của U13 Sông Lam Nghệ An, Mạnh Huy cũng đã từng được thử sức khi làm huấn luyện viên trưởng cho đội U11 và U17 Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, anh chỉ mới dừng lại ở thành tích Huy chương Đồng...

NHỮNG LẦN ĐẦU TIÊN...

Bầu không khí tại lễ kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) do Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tổ chức thêm ấm áp, bởi sau chuỗi ngày miệt mài ươm mầm cho những ước mơ, các HLV tại Sông Lam Nghệ An như cảm thấy vui hơn khi đón nhận tình cảm, sự tri ân từ chính các học trò của mình.

Cũng tại buổi lễ kỷ niệm này, nhiều huấn luyện viên xứ Nghệ được tỉnh Nghệ An trao tặng Bằng khen. Trong số những huấn luyện viên được đón nhận niềm vinh dự đó có Lê Mạnh Huy - người mang về chiếc Cúp Vàng cho SLNA tại Giải U13 Quốc gia 2023. Đây cũng chính là lần đầu tiên vị HLV này bước lên đỉnh của vinh quang.

HLV Lê Mạnh Huy (đứng thứ 2 từ trái sang) được nhận Bằng khen của tỉnh Nghệ An, vì đã có nhiều đóng góp cho bóng đá tỉnh nhà. Ảnh: Đức Anh

Sau 9 năm gắn bó với nghiệp làm thầy ở SLNA, năm 2022, Lê Mạnh Huy được lãnh đạo Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An tin tưởng, giao cầm quân đội U12. Trải qua hơn 1 năm rèn giũa về chuyên môn, tư cách đạo đức, tác phong sinh hoạt cho từng học trò, đội trẻ Sông Lam Nghệ An đã có bước tiến vượt bậc.

Tập thể đội bóng này luôn có sự đoàn kết, đồng lòng, cùng tương trợ nhau trong tập luyện, thi đấu. Đây là nền tảng để U13 Sông Lam Nghệ An có được chức vô địch tại mùa giải 2023 với thành tích bất bại, bước lên đỉnh vinh quang trong sự hài lòng của đông đảo người hâm mộ xứ Nghệ.

“Giây phút U13 Sông Lam Nghệ An trở thành tân vương của Giải U13 Quốc gia 2023 sẽ mãi là kỷ niệm đẹp trong chặng đường cầm quân của tôi. Đó không chỉ là lần đầu tiên tôi giành được Cúp Vàng trên cương vị huấn luyện viên trưởng của một đội trẻ, mà bởi các học trò đã luôn tin tưởng, nghe theo sự chỉ bảo, chiến thuật của thầy. Trong triết lý cầm quân của tôi, luôn mong muốn các học trò phải thi đấu cống hiến, chủ động tấn công, phòng thủ một cách linh hoạt. Và tôi nghĩ đó là chìa khóa đưa chúng tôi đến với thành công” - Lê Mạnh Huy chia sẻ.