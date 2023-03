Lê Nguyên Hoàng quyết tâm đưa U19 Sông Lam Nghệ An vượt qua vòng loại

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Lê Nguyên Hoàng bày tỏ quyết tâm cùng đồng đội đưa U19 Sông Lam Nghệ An vượt qua vòng loại U19 Quốc gia 2023.

Tham gia vòng loại U19 Quốc gia 2023, U19 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng B cùng với các đội, Huế, Nam Định, SHB Đà Nẵng, và PVF. Bảng B sẽ được tổ chức tại Trung tâm Thể thao PVF.

Đội U19 Sông Lam Nghệ An năm nay có sự góp mặt của 3 lứa tuổi, U17, U18 và U19. Đặc biệt trong đội hình của U19 Sông Lam Nghệ An năm nay có sự tham gia của 2 cầu thủ vừa thi đấu đầy ấn tượng tại U20 châu Á năm 2023 là thủ môn Cao Văn Bình và trung vệ Lê Nguyên Hoàng. Trước trận đấu mở màn vòng loại U19 Quốc gia 2023, trung vệ này chia sẻ: “Sau khi trở về từ U20 châu Á, tôi đã học hỏi được rất nhiều, từ kinh nghiệm trận mạc, đến trau dồi thêm kỹ chiến thuật. Tôi cảm thấy tự tin khi cùng đồng đội ở U19 Sông Lam Nghệ An bước đến vòng loại U19 Quốc gia 2023”.

Chuẩn bị cho mùa giải năm nay, U19 Sông Lam Nghệ An gặp nhiều khó khăn khi đội không thể sớm hoàn thiện đội hình để tập luyện, bởi do một số cầu thủ sinh năm 2006 đang bận thi đấu tại Giải U17 Quốc gia. Bên cạnh đó, Lê Nguyên Hoàng và Cao Văn Bình tập trung thi đấu giải U20 châu Á. Điều này gây ảnh hưởng khá nhiều đến kế hoạch tập luyện của huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh- Huấn luyện viên trưởng U19 Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên Lê Nguyên Hoàng vẫn tỏ ra lạc quan khi cho rằng: “Tôi tập trung đội tuyển thời gian khá dài, nhưng khi về đây tôi thấy anh em đội chơi khá ổn định và tôi hy vọng tại Giải U19 Quốc gia 2023 toàn đội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trung vệ U20 Việt Nam nói thêm về khả năng hòa nhập của các cầu thủ ở U19 Sông Lam Nghệ An: “Trước đây có nhiều em sinh năm 2006 đã thi đấu ở U15 Quốc gia 2020 cùng với chúng tôi. Bên cạnh đó chúng tôi cũng đã được thi đấu với các anh sinh năm 2004 tại các giải đấu U15, U17 Quốc gia. Chính vì vậy tôi nghĩ U19 Sông Lam Nghệ An sẽ hòa nhập tốt với nhau và sẽ thi đấu thành công tại U19 Quốc gia 2023”.

Dù đối diện với nhiều khó khăn về lực lượng và kế hoạch tập luyện, nhưng Lê Nguyên Hoàng vẫn tỏ ra tự tin và đặt quyết tâm cao khi bước đến Giải U19 Quốc gia 2023. “Mục tiêu ở Giải U19 Quốc gia năm nay của chúng tôi là phải vượt qua vòng loại và sau đó là hướng đến vòng chung kết”, Lê Nguyên Hoàng nói.

Bên cạnh đó trung vệ U20 Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn: “Tôi mong muốn người hâm mộ hãy đồng hành với U19 Sông Lam Nghệ An ở mùa giải này. Chúng tôi sẽ luôn ra sân với tinh thần quyết tâm cao, vì màu cờ sắc áo của đội bóng quê hương. U19 Sông Lam Nghệ An sẽ thi đấu hết mình để đạt thành tích cao dành tặng cho khán giả xứ Nghệ”.

Trận đấu mở màn bảng B, vòng loại U19 Quốc gia 2023 giữa U19 Sông Lam Nghệ An và U19 Nam Định diễn ra vào lúc 14h00, ngày 26/3.