Lệ Quyên chính thức xác nhận yêu Lâm Bảo Châu

Trên trang facebook cá nhân Lệ Quyên đăng bức ảnh bên Lâm Bảo Châu kèm dòng chia sẻ: "Vợ chồng hay tình nhân chưa chắc đã thiếu tình yêu để đánh mất nhau. Mà mất nhau khi thiếu tình bạn! We are private, not secrets. Cheers!" (tạm dịch: Chúng tôi giữ kín chuyện riêng tư cho riêng mình, không phải là chuyện bí mật. Nâng ly!).