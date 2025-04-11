Lệ Quyên lên tiếng về nghi vấn 'cạnh khóe' Hồ Ngọc Hà Nữ ca sĩ khẳng định bài viết chỉ là chia sẻ chung, không nhắm đến ai và thẳng thắn đáp trả khi bị so sánh, chê bai "hết thời" trên mạng xã hội.

Ca sĩ Lệ Quyên đã chính thức lên tiếng trước những đồn đoán cho rằng cô đang "cạnh khóe" Hồ Ngọc Hà sau một sự cố biểu diễn gần đây. Nữ ca sĩ khẳng định những chia sẻ của cô trên mạng xã hội chỉ mang tính chất chung chung và không nhắm vào bất kỳ cá nhân nào.

Lệ Quyên bức xúc lên tiếng khi bị cho rằng “cà khịa” chuyện Hồ Ngọc Hà mắc lỗi trên sân khấu.

Khẳng định không "cà khịa" đồng nghiệp

Mọi việc bắt đầu khi Lệ Quyên đăng tải một bài viết với nội dung: "Tớ sinh ra để hát, sống bằng nghề hát, 26 năm nay trộm vía tỷ lần là ít mắc lỗi nhưng không phải không có, chỉ là ít thôi. Không riêng nghề hát, nghề nào cũng vậy, đừng lỗi nhiều quá là được. Hoan hỉ cho dễ thở các mình ạ".

Ngay sau đó, nhiều ý kiến cho rằng Lệ Quyên đang ám chỉ đến sự cố hát live của Hồ Ngọc Hà. Trước phản ứng này, Lệ Quyên đã đính chính: "Rõ khổ, bài viết rất văn minh mà mọi người giãy đành đạch thế. Thì đã nói rồi đó, ai chả có lúc sai, cố đừng sai hoài là được rồi, sai thì rút kinh nghiệm. Ai chứ tớ luôn nói đúng, không xấu tính thì không thấy hậm hực, xấu bụng ráng chịu chứ ai cứu nổi".

Cư dân mạng cho rằng Lệ Quyên đang cạnh khóe đồng nghiệp.

Tự tin với vị thế tại các sân khấu phòng trà

Bên cạnh việc giải thích về nghi vấn, Lệ Quyên cũng chia sẻ về sự nghiệp của mình, đặc biệt là việc thường xuyên biểu diễn tại các phòng trà. Cô cho rằng đây là nguồn thu nhập ổn định và là nơi phản ánh chính xác nhất sức hút thực sự của một nghệ sĩ.

"Sân khấu phòng trà là nơi thu nhập ổn định để hát mỗi tuần... Muốn biết sức hút thật sự của nghệ sĩ thì ở phòng trà là câu trả lời chính xác nhất. Ca sĩ hát phòng trà đông, chắc chắn sân khấu nào cũng đông", cô viết. Ở tuổi ngoài 40, Lệ Quyên hài hước ví mình như "máy cày vẫn gặt, đập liên hoàn bền bỉ lắm".

Lệ Quyên lên tiếng về chuyện thường xuyên hát ở phòng trà.

Phản ứng trước những bình luận tiêu cực

Khi đối mặt với những bình luận so sánh và chê bai, Lệ Quyên tỏ ra khá bình thản. Trước một bình luận cho rằng "đẳng cấp bạn thua xa HNH", cô chỉ đáp lại bằng biểu tượng cười lớn. Với lời chê "hết thời", nữ ca sĩ nhẹ nhàng trả lời: "Em cứ nói chị cứ rực rỡ. Cảm ơn em đã lạc vào bài viết này và rất cố gắng nói một câu vô nghĩa".

Lệ Quyên cười lớn khi bị chê hết thời và không đẳng cấp.

Mối quan hệ trong quá khứ với Hồ Ngọc Hà

Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà từng là một cặp chị em thân thiết trong showbiz Việt, thường xuyên đồng hành trong cả sự nghiệp và cuộc sống. Tuy nhiên, từ năm 2015, mối quan hệ của cả hai được cho là đã rạn nứt. Nhiều năm qua, họ không còn xuất hiện cùng nhau hay nhắc về đối phương trên truyền thông.