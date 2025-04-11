Thứ Ba, 4/11/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:

Lệ Quyên lên tiếng về nghi vấn 'cạnh khóe' Hồ Ngọc Hà

CTVX04/11/2025 17:24

Nữ ca sĩ khẳng định bài viết chỉ là chia sẻ chung, không nhắm đến ai và thẳng thắn đáp trả khi bị so sánh, chê bai "hết thời" trên mạng xã hội.

Ca sĩ Lệ Quyên đã chính thức lên tiếng trước những đồn đoán cho rằng cô đang "cạnh khóe" Hồ Ngọc Hà sau một sự cố biểu diễn gần đây. Nữ ca sĩ khẳng định những chia sẻ của cô trên mạng xã hội chỉ mang tính chất chung chung và không nhắm vào bất kỳ cá nhân nào.

Lệ Quyên bức xúc lên tiếng khi bị cho rằng “cà khịa” chuyện Hồ Ngọc Hà mắc lỗi trên sân khấu.
Lệ Quyên bức xúc lên tiếng khi bị cho rằng “cà khịa” chuyện Hồ Ngọc Hà mắc lỗi trên sân khấu.

Khẳng định không "cà khịa" đồng nghiệp

Mọi việc bắt đầu khi Lệ Quyên đăng tải một bài viết với nội dung: "Tớ sinh ra để hát, sống bằng nghề hát, 26 năm nay trộm vía tỷ lần là ít mắc lỗi nhưng không phải không có, chỉ là ít thôi. Không riêng nghề hát, nghề nào cũng vậy, đừng lỗi nhiều quá là được. Hoan hỉ cho dễ thở các mình ạ".

Ngay sau đó, nhiều ý kiến cho rằng Lệ Quyên đang ám chỉ đến sự cố hát live của Hồ Ngọc Hà. Trước phản ứng này, Lệ Quyên đã đính chính: "Rõ khổ, bài viết rất văn minh mà mọi người giãy đành đạch thế. Thì đã nói rồi đó, ai chả có lúc sai, cố đừng sai hoài là được rồi, sai thì rút kinh nghiệm. Ai chứ tớ luôn nói đúng, không xấu tính thì không thấy hậm hực, xấu bụng ráng chịu chứ ai cứu nổi".

Cư dân mạng cho rằng Lệ Quyên đang cạnh khóe đồng nghiệp.
Cư dân mạng cho rằng Lệ Quyên đang cạnh khóe đồng nghiệp.

Tự tin với vị thế tại các sân khấu phòng trà

Bên cạnh việc giải thích về nghi vấn, Lệ Quyên cũng chia sẻ về sự nghiệp của mình, đặc biệt là việc thường xuyên biểu diễn tại các phòng trà. Cô cho rằng đây là nguồn thu nhập ổn định và là nơi phản ánh chính xác nhất sức hút thực sự của một nghệ sĩ.

"Sân khấu phòng trà là nơi thu nhập ổn định để hát mỗi tuần... Muốn biết sức hút thật sự của nghệ sĩ thì ở phòng trà là câu trả lời chính xác nhất. Ca sĩ hát phòng trà đông, chắc chắn sân khấu nào cũng đông", cô viết. Ở tuổi ngoài 40, Lệ Quyên hài hước ví mình như "máy cày vẫn gặt, đập liên hoàn bền bỉ lắm".

Lệ Quyên lên tiếng về chuyện thường xuyên hát ở phòng trà.
Lệ Quyên lên tiếng về chuyện thường xuyên hát ở phòng trà.

Phản ứng trước những bình luận tiêu cực

Khi đối mặt với những bình luận so sánh và chê bai, Lệ Quyên tỏ ra khá bình thản. Trước một bình luận cho rằng "đẳng cấp bạn thua xa HNH", cô chỉ đáp lại bằng biểu tượng cười lớn. Với lời chê "hết thời", nữ ca sĩ nhẹ nhàng trả lời: "Em cứ nói chị cứ rực rỡ. Cảm ơn em đã lạc vào bài viết này và rất cố gắng nói một câu vô nghĩa".

Lệ Quyên cười lớn khi bị chê hết thời và không đẳng cấp.
Lệ Quyên cười lớn khi bị chê hết thời và không đẳng cấp.

Mối quan hệ trong quá khứ với Hồ Ngọc Hà

Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà từng là một cặp chị em thân thiết trong showbiz Việt, thường xuyên đồng hành trong cả sự nghiệp và cuộc sống. Tuy nhiên, từ năm 2015, mối quan hệ của cả hai được cho là đã rạn nứt. Nhiều năm qua, họ không còn xuất hiện cùng nhau hay nhắc về đối phương trên truyền thông.

Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên từng khá thân thiết trước khi vướng tin đồn nghỉ chơi.
Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên từng khá thân thiết trước khi vướng tin đồn nghỉ chơi.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Lệ Quyên phủ nhận chia một nửa tài sản cho Lâm Bảo Châu

Lệ Quyên phủ nhận chia một nửa tài sản cho Lâm Bảo Châu

Lâm Bảo Châu 'choáng váng' trước quyết định của Lệ Quyên

Lâm Bảo Châu 'choáng váng' trước quyết định của Lệ Quyên

Lệ Quyên kém duyên 'phá' kịch bản, cướp lời MC công bố kết quả Làn sóng xanh

Lệ Quyên kém duyên 'phá' kịch bản, cướp lời MC công bố kết quả Làn sóng xanh

Lệ Quyên 'mất điểm' vì phản ứng nặng nề với fan

Lệ Quyên 'mất điểm' vì phản ứng nặng nề với fan

Lệ Quyên bị chỉ trích khi đưa Lâm Bảo Châu lên sân khấu cùng trình diễn

Lệ Quyên bị chỉ trích khi đưa Lâm Bảo Châu lên sân khấu cùng trình diễn

Đọc tiếp

Lệ Quyên phủ nhận chia một nửa tài sản cho Lâm Bảo Châu

Lệ Quyên phủ nhận chia một nửa tài sản cho Lâm Bảo Châu

Lâm Bảo Châu 'choáng váng' trước quyết định của Lệ Quyên

Lâm Bảo Châu 'choáng váng' trước quyết định của Lệ Quyên

Lệ Quyên kém duyên 'phá' kịch bản, cướp lời MC công bố kết quả Làn sóng xanh

Lệ Quyên kém duyên 'phá' kịch bản, cướp lời MC công bố kết quả Làn sóng xanh

Lệ Quyên 'mất điểm' vì phản ứng nặng nề với fan

Lệ Quyên 'mất điểm' vì phản ứng nặng nề với fan

Lệ Quyên bị chỉ trích khi đưa Lâm Bảo Châu lên sân khấu cùng trình diễn

Lệ Quyên bị chỉ trích khi đưa Lâm Bảo Châu lên sân khấu cùng trình diễn

Xem thêm Showbiz

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Showbiz
      Lệ Quyên lên tiếng về nghi vấn 'cạnh khóe' Hồ Ngọc Hà

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO