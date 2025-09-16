Kinh tế Lễ tân gia ấm cúng nơi rốn lũ Nhôn Mai (Nghệ An) Chiều 16/9, hai hộ gia đình bị lũ quét làm sập nhà ở các bản xã biên giới Nhôn Mai (Nghệ An) tổ chức lễ tân gia khá đặc biệt. Chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang tham dự và trao quà, bàn giao nhà cho người dân.

Đó là hộ gia đình Bà Lô Thị Hiếu, sinh năm 1960 ở bản Na Hỷ và bà Moong Thị Lan ở bản Thâm Thẩm. Cả 2 gia đình đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cán bộ xã Nhôn Mai và các lực lượng chúc mừng hộ bà Lô Thị Hiếu chuyển vào ở nhà mới. Ảnh CSCC

Đợt lũ quét cuối tháng 5/2025, nhà của bà Lô Thị Hiếu và Moong Thị Lan đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không thể tiếp tục ở. Trước khó khăn của người dân, chính quyền các cấp đã chung tay hỗ trợ, kêu gọi ủng hộ để xây nhà cho các gia đình.

Bà Moong Thị Lan nhận các phần quà hỗ trợ tại buổi tân gia chiều 16/9. Ảnh CSCC

Để giúp các hộ xây dựng nhà, đồng chí Lữ Ngọc Tinh - Phó Chủ tịch UBND xã trực tiếp chỉ đạo thi công, đến ngày 16/9/2025 đã hoàn thành và bàn giao nhà cho 2 hộ gia đình trên với tổng kinh phí mỗi nhà 120 triệu đồng.

Người dân đến chung vui

Trong đó, Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ mỗi nhà 60 triệu đồng; Công ty Thủy điện Bản Vẽ hỗ trợ 12 triệu đồng; Báo và PTTH Nghệ An kết nối các tiểu thương chợ Vinh hỗ trợ 20 triệu đồng; Đồn Biên phòng Nhôn Mai kết nối Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản hỗ trợ 30 triệu đồng. Số còn lại đến từ kinh phí và nguồn kêu gọi khác của cán bộ xã Nhôn Mai.

Bà Moong Thị Lan trước căn nhà mới vừa được chính quyền xã Nhôn Mai bàn giao chiều 16/9. Ảnh CSCC



Tại buổi khánh thành, đại diện Đảng ủy, chính quyền địa phương xã Nhôn Mai, đồn Biên phòng Nhôn Mai đã tặng các phần quà cho các hộ gia đình gồm tủ lạnh, đèn năng lượng mặt trời, gạo và các nhu yếu phẩm khác.