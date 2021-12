Lễ tưởng niệm 92 năm ngày mất cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Dự lễ có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ngành, huyện Nam Đàn và đại diện dòng họ Nguyễn Sinh, họ Hoàng Xuân, họ Hà. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Thành Duy Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc sinh năm 1862, tại Làng Sen, xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, huyện Nam Đường, tỉnh Nghệ An (nay là xóm Sen 2, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) trong một gia đình nhà nho gốc nông dân, có truyền thống yêu nước và cần cù lao động.



Thân sinh là ông Nguyễn Sinh Nhậm - một nông dân hiền lành, chất phác, yêu lao động; thân mẫu là bà Hà Thị Hy - một phụ nữ đảm đang, tài hoa.

Cha mẹ mất sớm, hoàn cảnh gia đình khó khăn, song ông Nguyễn Sinh Sắc vẫn quyết chí dùi mài kinh sử và luôn được vợ là bà Hoàng Thị Loan động viên, giúp đỡ. Tại kỳ thi hội năm Tân Sửu (1901), ông Nguyễn Sinh Sắc đậu Phó bảng.

Các đại biểu thành kính tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Thành Duy Sau khi đỗ đạt, ông không ra làm quan, mà về quê phụng dưỡng mẹ vợ và dạy học suốt 5 năm và đến năm Bính Ngọ (1906) mới ra làm quan. Sau khi rời quan trường, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc vào Nam Bộ dạy học và kê thuốc cho người dân, liên lạc với các nhà nho yêu nước.



Những năm tháng cuối đời, cụ ở tại làng Hòa An nay là xã Hòa An, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ngày 27/10 năm Kỷ Tỵ (1929), do bệnh già, sức yếu, cụ qua đời. Cảm phục trước tấm lòng yêu nước, thương dân của cụ, người dân địa phương lúc bấy giờ dù đa phần còn rất nghèo song vẫn chung tay lo an táng chu đáo cho cụ tại miếu Trời Sanh, cạnh chùa Hòa Long. Cuộc đời cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là một tấm gương sáng có ảnh hưởng rất sâu sắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh.