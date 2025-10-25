Leeds thắng West Ham 2-1, lịch vòng 9 Ngoại hạng Anh Vòng 9 Ngoại hạng Anh 2025/26 ghi nhận Leeds thắng West Ham 2-1 lúc 02:00 ngày 25/10. Lịch cuối tuần có Chelsea - Sunderland, MU - Brighton, Brentford - Liverpool; cập nhật BXH và kết quả.

Leeds vượt qua West Ham 2-1 lúc 02:00 ngày 25/10 (giờ Việt Nam), đánh dấu kết quả đáng chú ý đầu tiên của vòng 9 Ngoại hạng Anh 2025/26. Các trận còn lại diễn ra dồn dập trong hai ngày cuối tuần, với nhiều cặp đấu lớn trên các kênh K+.

Kết quả đã có

- 25/10/2025 02:00:00: Leeds 2-1 West Ham (K+Sport1)

Lịch thi đấu vòng 9 Ngoại hạng Anh 2025/26

Tất cả giờ dưới đây theo giờ Việt Nam.

Ngày - giờ Trận đấu Tỷ số Kênh 25/10/2025 02:00:00 Leeds vs West Ham 2-1 K+Sport1 25/10/2025 21:00:00 Chelsea vs Sunderland - K+Sport1 25/10/2025 21:00:00 Newcastle vs Fulham - K+Sport2 25/10/2025 23:30:00 Manchester United vs Brighton - K+Sport1 26/10/2025 02:00:00 Brentford vs Liverpool - K+Sport1 26/10/2025 21:00:00 Wolves vs Burnley - K+Cine 26/10/2025 21:00:00 Arsenal vs Crystal Palace - K+Sport1 26/10/2025 21:00:00 Aston Villa vs Manchester City - K+Sport2 26/10/2025 21:00:00 Bournemouth vs Nottingham Forest - K+Action 26/10/2025 23:30:00 Everton vs Tottenham - K+Sport1

Điểm nhấn lịch đấu cuối tuần

Khung 21:00 ngày 26/10 có bốn trận diễn ra cùng giờ: Wolves - Burnley, Arsenal - Crystal Palace, Aston Villa - Manchester City, Bournemouth - Nottingham Forest.

Hai trận muộn đáng chú ý: Brentford - Liverpool lúc 02:00 ngày 26/10 và Everton - Tottenham lúc 23:30 cùng ngày.

Sóng phát trên hệ thống K+ gồm K+Sport1, K+Sport2, K+Cine và K+Action theo phân bổ như bảng trên.

Góc nhìn trận Leeds 2-1 West Ham

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Leeds. Thông tin chi tiết về diễn biến và các bàn thắng chưa được công bố trong nguồn dữ liệu hiện tại và sẽ được cập nhật khi có.

