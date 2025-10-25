Thứ Bảy, 25/10/2025
Leeds thắng West Ham 2-1, lịch vòng 9 Ngoại hạng Anh

CTVX25/10/2025 18:47

Vòng 9 Ngoại hạng Anh 2025/26 ghi nhận Leeds thắng West Ham 2-1 lúc 02:00 ngày 25/10. Lịch cuối tuần có Chelsea - Sunderland, MU - Brighton, Brentford - Liverpool; cập nhật BXH và kết quả.

Leeds vượt qua West Ham 2-1 lúc 02:00 ngày 25/10 (giờ Việt Nam), đánh dấu kết quả đáng chú ý đầu tiên của vòng 9 Ngoại hạng Anh 2025/26. Các trận còn lại diễn ra dồn dập trong hai ngày cuối tuần, với nhiều cặp đấu lớn trên các kênh K+.

Kết quả đã có

- 25/10/2025 02:00:00: Leeds 2-1 West Ham (K+Sport1)

Lịch thi đấu vòng 9 Ngoại hạng Anh 2025/26

Tất cả giờ dưới đây theo giờ Việt Nam.

Ngày - giờ Trận đấu Tỷ số Kênh
25/10/2025 02:00:00 Leeds vs West Ham 2-1 K+Sport1
25/10/2025 21:00:00 Chelsea vs Sunderland - K+Sport1
25/10/2025 21:00:00 Newcastle vs Fulham - K+Sport2
25/10/2025 23:30:00 Manchester United vs Brighton - K+Sport1
26/10/2025 02:00:00 Brentford vs Liverpool - K+Sport1
26/10/2025 21:00:00 Wolves vs Burnley - K+Cine
26/10/2025 21:00:00 Arsenal vs Crystal Palace - K+Sport1
26/10/2025 21:00:00 Aston Villa vs Manchester City - K+Sport2
26/10/2025 21:00:00 Bournemouth vs Nottingham Forest - K+Action
26/10/2025 23:30:00 Everton vs Tottenham - K+Sport1

Điểm nhấn lịch đấu cuối tuần

  • Khung 21:00 ngày 26/10 có bốn trận diễn ra cùng giờ: Wolves - Burnley, Arsenal - Crystal Palace, Aston Villa - Manchester City, Bournemouth - Nottingham Forest.
  • Hai trận muộn đáng chú ý: Brentford - Liverpool lúc 02:00 ngày 26/10 và Everton - Tottenham lúc 23:30 cùng ngày.
  • Sóng phát trên hệ thống K+ gồm K+Sport1, K+Sport2, K+Cine và K+Action theo phân bổ như bảng trên.

Góc nhìn trận Leeds 2-1 West Ham

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Leeds. Thông tin chi tiết về diễn biến và các bàn thắng chưa được công bố trong nguồn dữ liệu hiện tại và sẽ được cập nhật khi có.

Hình ảnh, kết quả và bảng xếp hạng

Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh 2025/26 mới nhất
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh 2025/26 mới nhất
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 mới nhất
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh 2025/26 mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh 2025/26 mới nhất

Ghi chú cập nhật

  • Bài viết sẽ bổ sung diễn biến, thống kê và tác động lên bảng xếp hạng sau khi các trận kết thúc.
  • Giờ thi đấu trong bài là giờ Việt Nam như đã nêu trong nguồn dữ liệu.

BXH Ngoại hạng Anh vòng 9: Arsenal dẫn đầu, MU áp sát top 4

BXH Ngoại hạng Anh vòng 9: Arsenal dẫn đầu, MU áp sát top 4

Maresca tối ưu hàng công Chelsea: Pedro lùi 10, Delap cắm

Maresca tối ưu hàng công Chelsea: Pedro lùi 10, Delap cắm

Liverpool nhắm Rodrygo thay Salah, giá 85 triệu euro

Liverpool nhắm Rodrygo thay Salah, giá 85 triệu euro

Pep Guardiola tin Nunes 53 triệu bảng tỏa sáng hậu vệ phải

Pep Guardiola tin Nunes 53 triệu bảng tỏa sáng hậu vệ phải

Josko Gvardiol từng suýt bỏ bóng đá, nay là trụ cột Man City

Josko Gvardiol từng suýt bỏ bóng đá, nay là trụ cột Man City

      Leeds thắng West Ham 2-1, lịch vòng 9 Ngoại hạng Anh

