Lên cơn nghiện ma túy, nghịch tử chém bố trọng thương

Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lộc Văn Dương, SN 1984, trú tại bản Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn về hành vi cố ý gây thương tích.

Dương là con nghiện từ nhiều năm nay. Chiều 13/5/2020, Dương lên cơn nghiện nên xin tiền bố là ông Lộc Văn Hùng để đi mua ma túy nhưng ông Hùng không đồng ý, hai bố con xảy ra cãi vã, sẵn con dao trong tủ bếp Dương lấy và chém ông Hùng nhiều nhát vào phổi và vai.

Bị can Lộc Văn Dương. Nghe tiếng la hét của ông Hùng, người con trai cả chạy vào để can ngăn, lúc này Dương hoảng sợ nên bỏ trốn lên rừng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Kỳ Sơn đã tiến hành truy tìm và bắt giữ Dương tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương.