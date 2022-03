Lên kế hoạch tổ chức hội thảo kỷ niệm 50 năm Chiến dịch phòng ngự cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng

Sáng 18/3, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị bàn về Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 50 năm Chiến dịch phòng ngự cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng. Tham dự hội nghị có thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên – Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự; thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa – Phó Chính ủy Quân khu 4…

Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng Theo thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Chiến dịch phòng ngự cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng là lần đầu tiên trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, Quân đội nhân dân Việt Nam liên minh chiến đấu với lực lượng vũ trang Cách mạng Lào triển khai phòng ngự ở quy mô cấp chiến dịch một cách hoàn chỉnh. Đánh bại cuộc tiến công quy mô lớn nhất của quân Ngụy Lào và Thái Lan dưới sự chi viện của không quân Mỹ. Chiến dịch này cũng giúp giữ vững địa bàn chiến lượng cánh đồng Chum, góp phần làm thất bại học thuyết Nixon ở Lào. Chiến dịch này đã cho thấy, phòng ngự là một hình thức tất yếu trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược, bảo vệ đất đai, giữ vững các mục tiêu, khu vực trọng yếu. Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng “Thắng lợi của chiến dịch phòng ngự cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng là kết quả đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sức mạnh đoàn kết liên minh chiến đấu giữa quân đội và nhân dân 2 nước Việt Nam – Lào. Trong đó, có sự đóng góp hết sức to lớn của quân và dân tỉnh Nghệ An”, thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên nói và cho rằng, hội thảo kỷ niệm 50 năm chiến dịch là nơi để tri ân công lao to lớn, sự đóng góp của quân và dân 2 nước trong đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc. Đồng thời, hội thảo cũng là dịp để rút ra những bài học kinh nghiệm, phát triển lý luận nghệ thuật quân sự Việt Nam vận dụng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng. Khơi dậy, bồi đắp tinh thần yêu nước của quân và dân... Vì vậy, hội thảo cần được tổ chức trang trọng, xứng tầm với lịch sử. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng Tại hội nghị, các đại biểu đã bàn bạc và thống nhất với những kế hoạch chi tiết mà ban tổ chức đã đưa ra. Trong đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết, phía tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 để tổ chức thành công sự kiện có ý nghĩa lịch sử này.



“Bên cạnh ý nghĩa về giá trị lịch sử, Hội thảo là sự kiện làm thắt chặt hơn tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào, cũng như của 2 tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng. Hội thảo cũng sẽ là điểm nhấn để tăng cường thúc đẩy hoạt động du lịch của hai nước nói chung và 2 tỉnh Xiêng Khoảng – Nghệ An nói riêng. Do đó, tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 để Hội thảo diễn ra trang trọng, ý nghĩa xứng tầm với sự kiện lịch sử diễn ra tại Cánh Đồng Chum – Xiêng Khoảng”, đồng chí Lê Hồng Vinh nói.

Cũng tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường đề nghị cần tổ chức buổi họp báo sớm để có sự chuẩn bị chu đáo; cần có sự phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương để tuyên truyền về sự kiện này

Theo kế hoạch, Hội thảo khoa học với chủ đề “50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum – Xiêng Khoảng – Thắng lợi và bài học kinh nghiệm” sẽ được tổ chức vào ngày 20/5 ở TP Vinh, có sự tham gia của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban, Bộ, Ngành Trung ương; Thủ trưởng, nguyên Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị; Chỉ huy của các cơ quan, đơn vị, địa phương; các nhân chứng lịch sử; các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội.