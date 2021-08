Lên mạng tải giấy đi đường rồi in màu chia cho nhiều người sử dụng

Một số người liên quan trong vụ in màu giấy đi đường để sử dụng.

Công an quận 10, TP Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm người thực hiện hành vi làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.Trước đó, chiều 26/8, tổ kiểm soát dịch bệnh thuộc phường 15, quận 10 trực chốt tại ngã ba Cách Mạng Tháng Tám - Trường Sơn thì phát hiện P.T.A.T (SN 1986, ngụ quận 10, nhân viên giao hàng của một công ty Dược) chở đồ đi giao qua chốt nên yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy lưu thông

T đưa ra mẫu giấy đi đường do Phòng CSGT ĐB-ĐS-Công an TP Hồ Chí Minh cấp, tuy nhiên qua kiểm tra, tổ kiểm soát phát hiện giấy đi đường này là bản photo màu nên đưa T về trụ sở Công an phường 15 để làm rõ.



Số giấy đi đường giả bị thu giữ.

Tại đây T cho biết, sáng 26/8, T được T.M.Đ (SN 1996, ngụ quận 6) gọi điện thoại kêu đi giao thuốc đến các nhà thuốc và khách lẻ trên địa bàn quận Tân Bình, Phú Nhuận, Gò Vấp. T nói không có giấy đi đường nên Đ đã gọi điện cho L.T (SN 1965, ngụ quận 1, làm chung ngành Dược) để xin giấy đi đường cho T.

Khi nhận giấy đi đường từ L.T, T đã viết thông tin cá nhân vào giấy rồi đi giao hàng, trước khi bị phát hiện T đã dùng giấy này đi qua nhiều chốt kiểm soát, giao thành công 2 đơn hàng.



Vào cuộc điều tra, Công an quận 10 đã mời những người liên quan lên trụ sở làm việc, những người này khai, toàn bộ số giấy đi đường có được là do người phụ nữ tên L.T.N.L (SN 1984, ngụ quận 8) đưa cho.Tại cơ quan điều tra, bà L khai đã lên mạng tải mẫu giấy đi đường do Phòng CSGT ĐB-ĐS-Công an TP Hồ Chí Minh cấp đem đến một tiệm photocopy in màu ra 10 tờ giấy đi đường giả với mục đích để thông các chốt dễ dàng. Sau khi in xong, L đã cho những người quen biết sử dụng.Công an quận 10 đã thu giữ 10 giấy đi đường giả, 4 ĐTDĐ và một số tang vật liên quan. Qua vụ việc này Công an quận 10 khuyến cáo người dân không nên tự ý in giấy đi đường, nếu bị phát hiện người dân có thể bị xử lý hình sự về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức Nhà nước.