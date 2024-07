Pháp luật Lên mạng xã hội đặt làm giả giấy tờ để con đi du học, người mẹ bị khởi tố Người phụ nữ ở TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) lên mạng xã hội đặt làm giả giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ cho con đi du học. Tuy nhiên, khi mang đi sao y công chứng, số giấy tờ giả này bị phát hiện.

Ngày (25/7), Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Bùi Thị Hải (47 tuổi, trú phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu) liên quan hành vi làm và sử dụng giấy tờ giả.

Theo điều tra ban đầu, ngày 9/5 vừa qua, bà Hải liên hệ với một đối tượng không rõ lai lịch trên mạng xã hội Facebook thông qua trang "Dịch vụ làm giấy tờ giả, bằng cấp căn cước công dân", để trao đổi về việc thuê làm giả tài liệu nhằm hoàn thiện hồ sơ cho con đi du học Hàn Quốc.

Sau khi thống nhất, đối tượng trên đồng ý làm giả cho bà Hải 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (kèm 1 bản sao y công chứng) và 1 giấy đăng ký kinh doanh (kèm 1 bản sao y công chứng) với giá thỏa thuận là 6 triệu đồng.

Đến ngày 13/5, thông qua nhân viên giao hàng, đối tượng trên đã chuyển cho bà Hải 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 23/5/2018 và 1 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Phòng Kinh tế TP. Vũng Tàu cấp, với đăng ký lần đầu ngày 10/5.

Bốn ngày sau, bà Hải đưa 2 tài liệu giả trên cho con và nhờ đi sao y công chứng tại một văn phòng công chứng trên địa bàn phường 3, TP. Vũng Tàu. Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục, công chứng viên đã phát hiện tài liệu trên là giả nên trình báo cơ quan công an.

Qua xác minh, bà Hải khai nhận hành vi lên mạng xã hội đặt làm giả giấy tờ để con đi du học.

Vụ việc đang được Công an TP. Vũng Tàu tiếp tục điều tra, xử lý.