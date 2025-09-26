Quốc tế Lệnh triệu tập 'chưa từng có': Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ yêu cầu các tướng lĩnh hàng đầu họp khẩn Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth vừa ban hành lệnh triệu tập hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc từ khắp nơi trên thế giới về căn cứ Thủy quân Lục chiến ở Quantico, Virginia, trong một động thái được giới chức quốc phòng đánh giá là "gần như chưa từng có tiền lệ". Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Bộ Chiến tranh (tiền thân là Bộ Quốc phòng) Mỹ đang thực hiện cải tổ sâu rộng cấp lãnh đạo.

Logo mới của Bộ Chiến tranh Mỹ được công bố sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng ngày 15/9. Ảnh: Anadolu

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth vừa ra lệnh triệu tập hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc cấp cao của quân đội Mỹ đang phục vụ trên toàn thế giới về căn cứ Thủy quân Lục chiến Quantico, Virginia, vào tuần tới. Động thái này được mô tả là chưa từng có tiền lệ và đã gây lo ngại trong hàng ngũ lãnh đạo quân đội Mỹ.

Người phát ngôn chính của Bộ Chiến tranh, Sean Parnell, xác nhận cuộc họp nhưng không cung cấp chi tiết: "Bộ trưởng Chiến tranh sẽ có bài phát biểu với các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao của mình vào đầu tuần tới".

Tổng thống Donald Trump, người mới đây đã ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng thành "Bộ Chiến tranh" (Department of War), đã trấn an dư luận bằng cách gọi cuộc gặp gỡ này là một cuộc tụ họp "thân thiện".

Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng: "Thật tuyệt vời khi các tướng lĩnh và những người đứng đầu muốn đến Mỹ để gặp gỡ một vị Bộ trưởng Chiến tranh như bây giờ. Họ cũng sẽ tham quan các địa điểm trang thiết bị, nói về những vũ khí mới nhất. Điều đó sẽ rất tuyệt".

Trái ngược với sự trấn an của Tổng thống Trump, các quan chức quốc phòng giấu tên cho biết họ hoàn toàn bị bất ngờ trước lệnh triệu tập. Lệnh này đã làm xáo trộn lịch trình trên toàn cầu, buộc các chỉ huy tại những khu vực chiến sự phải gấp rút sắp xếp lịch trình di chuyển.

Một quan chức chia sẻ, bất cứ điều gì cần truyền đạt đều có thể được thực hiện thông qua email bảo mật, điện thoại và liên kết video, bày tỏ sự nghi vấn về sự cần thiết phải triệu tập hàng trăm sĩ quan cấp cao đến cùng một địa điểm.

Các quan chức quân sự cũng lưu ý rằng, dù Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và các tư lệnh chiến đấu thường gặp nhau hai lần mỗi năm tại Washington, nhưng việc triệu hồi hàng trăm sĩ quan, bao gồm cả những người đang chỉ huy các khu vực xung đột, là điều hầu như không có tiền lệ.

Cuộc tập hợp quy mô lớn này diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Hegseth đang tiến hành một cuộc đại tu sâu rộng cấp lãnh đạo tại Bộ Chiến tranh.

Kể từ khi nhậm chức, ông Hegseth đã sa thải hơn một chục sĩ quan cấp cao – bao gồm cả Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Charles Q. Brown Jr., và Đô đốc Hải quân Lisa Franchetti. Đồng thời, ông cũng ra lệnh giảm 20% số lượng tướng lĩnh và đô đốc bốn sao. Ông Hegseth nhiều lần lập luận rằng: "Nhiều tướng lĩnh và đô đốc hơn không đồng nghĩa với nhiều thành công hơn".

Một số nhà quan sát dự đoán Bộ trưởng Hegseth sẽ tận dụng cuộc họp Quantico để giới thiệu chiến lược quốc phòng mới của mình, vốn chuyển các ưu tiên quân sự từ Trung Quốc sang an ninh nội địa và Tây bán cầu, đồng thời phác thảo chính sách "ít tướng lĩnh hơn, nhiều binh sĩ hơn" của ông.

Cũng trong thời gian này, Tổng thống Trump và Bộ trưởng Hegseth đã thắt chặt việc kiểm soát thông tin tại Bộ Chiến tranh. Một bản ghi nhớ mới cảnh báo các phóng viên rằng việc tiết lộ thông tin "trái phép" có thể dẫn đến việc bị thu hồi thẻ tác nghiệp. Bộ trưởng Hegseth tuyên bố với những người chỉ trích: "Báo chí không điều hành Lầu Năm Góc – người dân mới là người điều hành".