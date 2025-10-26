Lenovo Legion Tab: iPad Mini của thế giới Android đã xuất hiện? Với chip Snapdragon 8 Gen 3 mạnh mẽ và thiết kế 8.8 inch siêu di động, Lenovo Legion Tab là lựa chọn hấp dẫn nhưng thiếu sót lớn về bảo mật có thể là rào cản.

Sự trở lại của máy tính bảng Android nhỏ gọn và mạnh mẽ

Thị trường máy tính bảng Android đang chứng kiến sự hồi sinh sau nhiều năm bị lu mờ bởi iPad. Khi nền tảng Android và các ứng dụng được tối ưu hóa tốt hơn, trải nghiệm người dùng đã cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, phân khúc phần cứng vẫn còn một khoảng trống: những chiếc máy tính bảng hoặc rất lớn và mạnh mẽ, hoặc nhỏ gọn nhưng cấu hình yếu. Lenovo Legion Tab xuất hiện để giải quyết vấn đề này, mang đến một thiết bị nhỏ gọn với cấu hình flagship.

Được trang bị màn hình 8.8 inch, chip Snapdragon 8 Gen 3, RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB, Legion Tab hướng đến hai đối tượng chính: game thủ di động và những người dùng cần một thiết bị giải trí nhỏ gọn, hiệu năng cao thay thế cho iPad Mini.

Thiết kế tối ưu cho di chuyển và giải trí

Điểm nhấn lớn nhất của Legion Tab chính là kích thước. Màn hình 8.8 inch với tỷ lệ 16:10 giúp máy dễ dàng bỏ vào ba lô và sử dụng thoải mái trên máy bay, nơi những chiếc máy tính bảng 11 inch trở nên cồng kềnh. Trọng lượng nhẹ cũng là một ưu điểm, giúp người dùng cầm nắm trong thời gian dài để xem phim hoặc chơi game mà không bị mỏi.

Bao da đi kèm có thể dùng làm chân đế

Thân máy được làm từ nhôm nguyên khối, mang lại cảm giác chắc chắn và cao cấp. Thiết kế tối giản, không quá hầm hố giúp nó phù hợp với nhiều người dùng chứ không chỉ riêng game thủ. Tuy nhiên, bề mặt nhôm khá dễ bám dấu vân tay, vì vậy việc sử dụng ốp lưng đi kèm là điều cần thiết.

Mặc dù màn hình LCD 165Hz cho trải nghiệm mượt mà khi chơi game và có độ sáng tốt, nó vẫn chưa thể sánh bằng tấm nền AMOLED về độ tương phản và màu sắc. Một số khu vực đèn nền cũng không đồng đều. Đây là một sự đánh đổi để giữ mức giá hợp lý.

Hiệu năng flagship và trải nghiệm phần mềm

Với vi xử lý Snapdragon 8 Gen 3 và 12GB RAM, Legion Tab có đủ sức mạnh để xử lý mọi tác vụ từ cơ bản đến chơi các tựa game đồ họa cao. Trải nghiệm tổng thể nhanh và mượt, tuy nhiên đôi khi vẫn xuất hiện những hiện tượng giật lag nhỏ không rõ nguyên nhân.

Trình khởi chạy mặc định của Lenovo

Về phần mềm, Lenovo sử dụng một giao diện Android tương đối sạch sẽ, tích hợp các cải tiến của Google cho máy tính bảng như thanh tác vụ và giao diện thông báo chia đôi. Dù vậy, trình khởi chạy (launcher) mặc định của Lenovo lại khá chậm và có nhiều lựa chọn thiết kế khó hiểu. Việc thay thế bằng một trình khởi chạy khác như Lawnchair có thể cải thiện đáng kể tốc độ và mang lại cảm giác quen thuộc hơn.

Legion Tab với trình khởi chạy Lawnchair, một lựa chọn sử dụng được ưa thích hơn

Trải nghiệm chơi game và đa phương tiện

Đúng như tên gọi, Legion Tab tỏa sáng trong lĩnh vực game. Các tựa game như Fall Guys và Little Big Workshop hoạt động cực kỳ mượt mà. Tuy nhiên, một điều đáng ngạc nhiên là Fortnite lại gặp tình trạng giật lag nghiêm trọng dù đã thử nhiều cài đặt khác nhau. Ngoài ra, máy xử lý tốt các game nhẹ khác. Tỷ lệ màn hình 16:10 cũng giúp tối ưu không gian hiển thị cho cả game và phim ảnh so với các điện thoại màn hình gập.

Thời lượng pin và các tiện ích đi kèm

Thời lượng pin của Legion Tab rất tốt, đặc biệt ở chế độ chờ. Máy có thể để không sử dụng trong một tuần mà vẫn còn nhiều pin. Khả năng sạc nhanh 45W qua một trong hai cổng USB-C cũng là một điểm cộng lớn, giúp nạp đầy năng lượng nhanh chóng. Lenovo cũng rất hào phóng khi tặng kèm trong hộp một bộ sạc, ốp lưng hai mảnh kiêm chân đế và một miếng dán màn hình cường lực.

Tôi đã thêm một vòng MagSafe vào ốp lưng của Legion Tab để gắn dễ dàng hơn

Thiếu sót lớn nhất: Bảo mật sinh trắc học

Điểm trừ lớn nhất và có thể là yếu tố khiến nhiều người dùng phải cân nhắc là việc Legion Tab hoàn toàn thiếu vắng các phương thức bảo mật sinh trắc học an toàn. Máy không có cảm biến vân tay. Tính năng nhận diện khuôn mặt chỉ dựa trên camera, hoạt động rất kém trong điều kiện ánh sáng yếu và thường xuyên không nhận ra người dùng. Việc phải liên tục nhập mã PIN trên một thiết bị giá hơn 500 USD là một sự bất tiện khó chấp nhận.

Kết luận: Một sản phẩm dành cho thị trường ngách

Lenovo Legion Tab là một chiếc máy tính bảng độc đáo, lấp đầy khoảng trống mà nhiều nhà sản xuất khác đã bỏ qua. Nó gần như hoàn hảo cho game thủ di động cần một thiết bị mạnh mẽ, lớn hơn điện thoại nhưng không quá cồng kềnh. Nó cũng là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn một chiếc máy tính bảng Android nhỏ gọn để xem phim và giải trí.

Tuy nhiên, với mức giá 549 USD và sự thiếu hụt nghiêm trọng về bảo mật sinh trắc học, đây không phải là sản phẩm dành cho tất cả mọi người. Nếu bạn thuộc nhóm đối tượng mà Lenovo hướng tới và có thể bỏ qua điểm yếu về bảo mật, Legion Tab là một lựa chọn gần như không có đối thủ trong thế giới Android hiện nay.