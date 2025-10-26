Leverkusen vs Freiburg: phân tích chiến thuật, dự đoán 2-1 Leverkusen tìm lại nhịp sau thất bại 2-7 trước PSG: 3 trận thắng liên tiếp ở Bundesliga, tiếp Freiburg bất bại 8 trận và nguy hiểm từ bóng chết. 3-4-2-1 đấu 4-2-3-1

Bốn ngày sau thất bại 2-7 trước Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen trở lại BayArena với mục tiêu duy nhất: phản ứng mạnh mẽ. Freiburg, đối thủ ở vòng 8 Bundesliga 2025/26, mang theo chuỗi bất bại 8 trận và sức nặng từ các pha bóng chết. Trong bối cảnh chủ nhà vẫn đứng thứ 5 với 14 điểm và ba chiến thắng liên tiếp tại giải quốc nội, đây là bài kiểm tra bản lĩnh lẫn tổ chức chiến thuật.

Leverkusen đang chơi tốt ở giải quốc nội.

Thông tin trận đấu

Giải đấu: Bundesliga 2025/26

Vòng: 8

Địa điểm: BayArena (Leverkusen)

Thời gian: 21h30 ngày 26/10 (giờ Việt Nam)

Phong độ và bối cảnh

Leverkusen chịu tổn thương sâu sắc bởi trận thua 2-7 trước PSG ở châu Âu, nhưng chuỗi ba trận thắng tại Bundesliga cho thấy cấu trúc của HLV Kasper Hjulmand vẫn vững. Vị trí thứ 5 cùng 14 điểm là nền tảng để đội chủ nhà hướng đến một màn gượng dậy kịp thời.

Freiburg của HLV Julian Schuster giữ nhịp ổn định: bất bại 8 trận liên tiếp trên mọi đấu trường (4 trận hòa). Họ gây ấn tượng với tổ chức phòng ngự chắc và hiệu quả từ các tình huống cố định.

Đối đầu và chi tiết đáng chú ý

Leverkusen bất bại 5 lần chạm trán gần nhất với Freiburg (3 thắng, 2 hòa).

Freiburg chưa thắng tại BayArena hơn 3 năm.

Freiburg đã ghi 6 bàn từ bóng chết mùa này, chỉ kém Leverkusen (7 bàn).

Chiến thuật dự kiến: 3-4-2-1 đấu 4-2-3-1

Leverkusen và bài toán kiểm soát trục giữa

HLV Kasper Hjulmand nhiều khả năng giữ sơ đồ 3-4-2-1, đặt nền trên hai biên cơ động Arthur – Grimaldo để kéo giãn khối phòng ngự đối phương. Ở trung tuyến, Ezequiel Fernandez và Aleix Garcia được kỳ vọng tăng chất lượng luân chuyển bóng, giúp Leverkusen ổn định kiểm soát sau cú sốc châu Âu.

Christian Kofane là điểm nổ: 3 bàn trong 4 trận gần nhất. Anh cung cấp tốc độ và tính trực diện để tấn công vào khoảng trống sau lưng hàng thủ Freiburg, đặc biệt khi đối phương dâng pressing tầm trung.

Freiburg với khối pressing tầm trung và phản công

Julian Schuster ưu tiên 4-2-3-1 linh hoạt, tập trung pressing tầm trung và phản công nhanh khi đoạt bóng. Trục Ginter – Lienhart đảm bảo chiều sâu phòng ngự, trong khi Lucas Holer hoạt động sau tiền đạo Junior Adamu để kết nối tuyến giữa với tuyến đầu.

Điểm nóng nằm ở hành lang trái Leverkusen: Grimaldo đối đầu Dinkci. Cả hai đều là “cần gạt” tốc độ – kỹ thuật ở biên, nơi chỉ một tình huống thắng tay đôi cũng có thể mở ra cơ hội dứt điểm hoặc phạt góc, dẫn đến bóng chết – thứ vũ khí cả hai đội đều lợi hại.

Lực lượng và đội hình dự kiến

Leverkusen: Exequiel Palacios chưa hoàn toàn bình phục chấn thương háng; Jarell Quansah trở lại giúp tăng lựa chọn phòng ngự. Trên hàng công, Kofane là điểm sáng.

Freiburg: Daniel-Kofi Kyereh vắng mặt dài hạn. Lucas Holer chơi sau Adamu; cặp trung vệ Matthias Ginter – Philipp Lienhart vẫn là chốt chặn then chốt.

Leverkusen (3-4-2-1): Flekken – Quansah, Bade, Tapsoba – Arthur, Fernandez, Garcia, Grimaldo – Hofmann, Poku – Kofane.

Freiburg (4-2-3-1): Atubolu – Kubler, Ginter, Lienhart, Makengo – Eggestein, Manzambi – Dinkci, Holer, Scherhant – Adamu.

Điểm nóng chiến thuật cần theo dõi

Hành lang trái Leverkusen: Grimaldo vs Dinkci – tốc độ, tạt sớm, kéo giãn khối phòng ngự.

Bóng chết: Freiburg 6 bàn mùa này; Leverkusen 7 bàn – cảnh giác các pha phạt góc và đá phạt quanh vùng cấm.

Trục giữa: Fernandez – Garcia đối đầu bộ đôi phòng ngự Freiburg (Eggestein, Manzambi) – chìa khóa nhịp độ và chất lượng chuyền tuyến hai.

Leverkusen có cơ sở để tự tin giành chiến thắng.

Thống kê quan trọng

Leverkusen: 3 chiến thắng liên tiếp ở Bundesliga; 14 điểm, xếp thứ 5.

Freiburg: bất bại 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, gồm 4 trận hòa.

Đối đầu: Leverkusen bất bại 5 trận gần đây trước Freiburg (3 thắng, 2 hòa).

Bóng chết: Freiburg ghi 6 bàn; Leverkusen 7 bàn (mùa này).

Phong độ cá nhân: Christian Kofane ghi 3 bàn/4 trận gần nhất.

Nhận định và dự đoán tỷ số

Leverkusen cần một chiến thắng để rũ bỏ dư chấn Champions League và có chất liệu làm điều đó: nền tảng 3-4-2-1, ưu thế sân nhà và biên trái đột biến với Grimaldo. Freiburg sở hữu tính kỷ luật và mối đe dọa từ bóng chết, đủ để tạo thế trận căng thẳng, nhưng sức ép tại BayArena có thể định đoạt chi tiết nhỏ.

Dự đoán: Leverkusen 2-1 Freiburg.

Tác động

Một chiến thắng sẽ giúp Leverkusen củng cố vị trí nhóm đầu sau vòng 8 và tái tạo niềm tin sau cú sốc châu Âu. Với Freiburg, duy trì bất bại hoặc một kết quả tích cực tại BayArena sẽ tiếp tục khẳng định sự lỳ lợm của họ ở giai đoạn đầu mùa.